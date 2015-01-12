هیچ داروخانه ای در استان کرمانشاه متادون توزیع نمی کند

امید عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سطح مراکز MMT داروی متادون توزیع می شود که متاسفانه سیاست غلطی است و باید اصلاح شود، چرا که قانونا تجویز کننده دارو نمی تواند فروشنده باشد.

وی افزود: تغییر دادن شکل دارو متادون، نامناسب بودن دوز آن و عدم آگاهی بیماران از عوارض مصرف آن، پیامدهای منفی از جمله مسمومیت را در پی داشته است.

عبدی گفت: همچنین سوء استفاده های بسیاری در خصوص این دارو وجود دارد و از آنجا که سیستم تجویز، هوشمند نیست هر فردی می تواند از چند منطقه شهر به صورت همزمان داروی متادون را دریافت کند.

مدیر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطر نشان کرد: اگر تجویز، هوشمند و الکترونیکی شود، قطعا هم بیمار دارو را راحت تر دریافت می کند و هم این دارو به سمت داروخانه ها هدایت می شود.

وی افزود: متاسفانه فروش این دارو به عطاری ها هم کشیده شده و تا کنون حدود ۴۰ عطاری به این علت پلمپ شده اند، اما متاسفانه به علت سود بالای فروش این دارو و علی رغم برخوردهای قانونی از کار خود دست بر نداشته و همچنان به فروش متادون ادامه می دهند.

عبدی یادآور شد: عطاری هایی هم که فاقد مجوز هستند سلامت افراد را تهدید کرده و موجب بروز اتفاقات ناگوار همچون مسمومیت و مرگ و میر در سطح جامعه می شوند.

مدیر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان با بیان اینکه، اعتیاد یک بیماری است و یک جرم تلقی نمی شود، گفت: اعتقاد دارم که معتادین باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، چرا که بسیاری از بیماران به دلیل مشکلات مالی قادر به بستری شدن در مراکز ترک اعتیاد را نداشته و دسترسی به داروها هم سخت شده است.