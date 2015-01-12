یک شرور مسلح در جنوب سیستان و بلوچستان به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی شهرستان قصرقند در جنوب سیستان و بلوچستان اظهار داشت: نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی نیروی انتظامی موفق شدند با شناسایی مخفیگاه اشرار مسلح در توابع این شهرستان یک شرور مسلح را به هلاکت رسانده و ضمن دستگیری یک شرور دیگر از مخفیگاه آنها اسلحه و مقداری مهمات کشف کنند.

سرهنگ یحیی راد ظهار داشت: در پی شکایات مردم و مسئولان بخش ساربوک از توابع شهرستان قصر قند مبنی بر شرارت دو نفر از اشرار محلی در روستاهای این بخش و انجام اعمالی از قبیل تیراندازی، زورگیری و ایجاد رعب و وحشت این موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قصرقند قرار گرفت.

وی اظهار داشت: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه متهمان را شناسایی و آنان را زیر نظر گرفتند و متوجه شدند اشرار با یک دستگاه موتور سیکلت قصد خارج شدن از حوزه استحفاظی را دارند.



فرمانده انتظامی قصرقند تصریح کرد: ماموران با مشاهده اشرار دستور ایست دادند اما اشرار مسلح بدون توجه به این دستور شروع به تیراندازی به سمت ماموران کردند.

وی ادامه داد: ماموران نیز بلافاصله با گرفتن موضع مناسب با اشرار درگیر شدند که در این درگیری یک شرور به هلاکت رسید و شرور دیگر نیز مجروح و دستگیر شد و برای درمان به بیمارستان انتقال یافت.



وی افزود: در پاکسازی از محل درگیری دو قبضه سلاح و مقداری مهمات کشف شد.