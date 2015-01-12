رودخانه کرخه در هویزه خشک شد

عبدالرضا سعیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رودخانه کرخه که منتهی الیه آن در این شهرستان است و بعد از آن به تالاب هورالعظیم می ریزد در یک هفته اخیر در این شهرستان خشک شده است و هیچ آبی در آن وجود ندارد.

وی افزود: با این وضع زمین های کشاورزی منطقه که شغل غالب مردم این شهرستان را ایجاد کرده است در معرض خطر و نابودی قرار دارند زیرا گندم و جو کشت شده در این زمین ها هم اکنون به شدت نیازمند آب است ولی هیچ آبی برای آبیاری وجود ندارد.

سعیدی نیا ادامه داد: 40 هزار زمین کشاورزی این منطقه اکنون نیازمند آب است و اگر آب به این زمین ها نرسد زندگی خانواده های زیادی در معرض خطر است چون اغلب آنها تنها منبع درآمدشان همین گندم و جو کشته شده در این زمین ها است.

وی افزود: انتظار داریم که مدیریت رودخانه کارون به صورت اصولی صورت بگیرد و نباید مصرف آن در بالا دست به گونه ای باشد که آب به زمین های هویزه نرسد و زندگی کشاورزان منطقه در معرض خطر قرار بگیرد. به خصوص اینکه اکنون فصل بارش باران است و خشک شدن آن در این فصل زنگ خطری جدی برای حیات این رودخانه در فصل تابستان به شمار می رود.

فرماندار هویزه در طول دو ماه اخیر این دومین نوبت است که رودخانه کرخه در مقطع شهرستان هویزه به کلی خشک می شود. ماه گذشته 12 روز این رودخانه به علت نرسیدن آب به آن کاملا خشک شده بود.

سعیدی نیا افزود: هویزه یک شهری مرزی است و نباید معیشت مردم ساکن در این نقطه صفر مرزی باریچه این موارد شود زیرا مهاجرت از روستاهای مرزی به علت تهدید شغل اصلی مردم چندان خوشایند نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب‌غربی رشته کوه‌های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود 900 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب، سرانجام در مرز مشترک ایران و عراق به مرداب هورالعظیم می‌رسد.

رودخانه کرخه پس از رودخانه‌های کارون و دز سومین رودخانه بزرگ ایران از نقطه نظر آبدهی محسوب می‌شود. رودخانه کرخه از شمال به سوی جنوب جریان دارد و پس از گذر از کنار آثار شوش باستان به سوی غرب تغییر مسیر می‌دهد. در 40 کیلومتری شمال اهواز مسیر آن دوباره تغییر کرده و وارد عراق می‌شود.

کرخه در عراق به رودخانه‌ای که از پیوستن دجله و فرات پدید آمده می‌پیوندد. بزرگ‌ترین سد ایران روی رود کرخه ساخته شده و سد کرخه نام دارد. نام کرخه نامی بسیار باستانی است و نام منطقه و حکومتی کهن در جنوب خوزستان بوده‌است. سد کرخه یکی از بزرگ‌ترین سدهای خاکی دنیا و بزرگ‌ترین سد خاکی ایران و خاورمیانه است. این سد بر رودخانه کرخه در ۲۲ کیلومتری شمال غربی شهرستان اندیمشک در استان خوزستان ساخته شده است.

سرشاخه‌های اصلی تشکیل دهنده رودخانه کرخه، رودخانه‌های سیمره، کشکان، قره سو، گاماسیاب و چرداول هستند.