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۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۱۸

مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا- استرالیا؛

برتری پرگل ژاپن مقابل فلسطین در نیمه نخست

برتری پرگل ژاپن مقابل فلسطین در نیمه نخست

تیم ملی فوتبال ژاپن در پایان نیمه نخست دیدار خود برابر فلسطین با سه گل پیش افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و فلسطین از ساعت 10:30 امروز دوشنبه در چارچوب رقابتهای گروه D جام ملت‌های آسیا برابر یکدیگر به میدان رفته‌اند که در پایان نیمه نخست تیم ژاپن با حساب 3 بر صفر از حریف خود پیش افتاده است. ژاپن که از همان شروع بازی برتری خود را بر فلسطین دیکته کرده بود سه بار توسط اندو(8)، شینجی اوکازاکی(25) و هوندا(44- پنالتی) دروازه حریف را باز کرد.

خاویره آگیره سرمربی تیم ملی ژاپن در این بازی از تمام ستاره‌های خود از جمله شینجی کاگاوا، کیسوکه هوندا، ناگاتومو، اندو، اوکازاکی، یوشیدا، کاواشیما و .. استفاده کرده است.

کد مطلب 2463177

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