برتری پرگل ژاپن مقابل فلسطین در نیمه نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و فلسطین از ساعت 10:30 امروز دوشنبه در چارچوب رقابتهای گروه D جام ملت‌های آسیا برابر یکدیگر به میدان رفته‌اند که در پایان نیمه نخست تیم ژاپن با حساب 3 بر صفر از حریف خود پیش افتاده است. ژاپن که از همان شروع بازی برتری خود را بر فلسطین دیکته کرده بود سه بار توسط اندو(8)، شینجی اوکازاکی(25) و هوندا(44- پنالتی) دروازه حریف را باز کرد.

خاویره آگیره سرمربی تیم ملی ژاپن در این بازی از تمام ستاره‌های خود از جمله شینجی کاگاوا، کیسوکه هوندا، ناگاتومو، اندو، اوکازاکی، یوشیدا، کاواشیما و .. استفاده کرده است.