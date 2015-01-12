توزیع دو تن علوفه میان حیات وحش استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی محیط زیست ایلام، غلامحسین کاظمی گفت: همه ساله با شروع فصل سرما و بارش برف، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام اقدام به توزیع دانه و علوفه برای پرندگان و وحوش در مناطق آزاد و زیستگاه های تحت مدیریت این استان می کنند.

وی از عموم مردم خواست با توجه به شرایط نامساعد جوی در صورت نزدیک شدن پرندگان و پستانداران به کنار جاده ها یا مناطق مسکونی حاشیه شهرها به خصوص اماکن روستایی نسبت به حمایت از این حیوانات اهتمام داشته و ضمن خودداری از آزار یا کشتن آنها، ماموران محیط زیست را از ورود جانواران به محل سکونت خود آگاه کنند.

مدیرکل محیط زیست ایلام همچنین به رانندگان وسایل نقلیه نیز توصیه کرد که در هنگام رانندگی مواظب جانورانی که از جاده ها تردد می کنند، باشند تا هیچ گونه آسیبی به این وحوش وارد نشود.

کاظمی افزود: یکی از مهمترین چالش های ماموران یگان حفاظت محیط زیست سواستفاده شکارچیان غیرمجاز و متخلف در هنگام بارش برف و کولاک عرصه های طبیعی، شکار جانوران است.

وی یادآور شد: در این مواقع ادراه کل حفاظت محیط زیست اقدام به افزایش تعداد ماموران یگان حفاظت در مناطق کوهستانی، ارتفاعات و مناطق شمالی استان می کند تا علاوه بر حفاظت از گونه های جانوری از ورود و عملکرد شکارچیان متخلف به حریم طبیعت جلوگیری کند.

کاظمی به این گروه از افراد که قصد سواستفاده از سرما و بارش برف زمستانی برای شکار جانوران را دارند، هشدار داد که با آنان قاطعانه برخورد می شود.