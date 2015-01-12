ذخیره برفی و سدهای مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیمی یخکشی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: میزان متوسط کاهش بارندگی در استان حدود پنج درصد اما در شرق استان این رقم حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد است که این به دلیل بارندگی اوایل پائیز آن هم در غرب مازندران به ویژه در شهر رامسر بوده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ذخیره برفی خوبی در ارتفاعات نداریم و سدهای ما هم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ذخیره مواجه شده اند. تصریح کرد: در سد شهید رجایی حدود ۴۰ میلیون متر مکعب و در سد البرز حدود ۲۰ میلیون متر مکعب کاهش حجم آب داریم که امیدواریم با تداوم بارندگی روزهای اخیر این کمبود تا پایان سال جبران شود.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران در ادامه سخنان خود گفت: علاوه بر ذخیره سازی آب در آب بندان های استان به میزان حدود ۳۷۰ میلیون متر مکعب در سال، سدهای استان نیز می توانند حدود ۱۰ درصد از آب های سطحی استان را تنظیم نمایند که با بهره برداری از سه طرح مهم گلورد، هراز و چالوس در طی یک برنامه پنج ساله این میزان به ۳۰ درصد افزایش می یابد.

رئیس هیات مدیره آب منطقه ای مازندران با اشاره به نقش مدیریت استان در افزایش اعتبارات عمرانی این شرکت در لایحه بودجه ۹۴ افزود: با تلاشی که صورت گرفت میزان اعتبارات عمرانی بخش آب استان در سال آتی به میزان ۷۰ درصد افزایش یافته و به رده پنجم در سطح کشور رسیده که انتظار داریم با تخصیص اعتبارات مناسب عقب ماندگی استان در بخش شاخص مهار آب ارتقاء یابد.

یخکشی با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در مدیریت منابع آب به ویژه امر اصلاح الگوی مصرف، به اجرای طرح نجات آب در سطح مدارس و دیگر اقشار جامعه به ویژه کشاورزان پرداخت و گفت: در سالجاری ضمن مبادله تفاهم نامه با سازمان آموزش و پرورش استان و اجرای طرح داناب در سطح هزار و ۱۰۰ مدرسه دوره متوسطه اول، بسته های اطلاع رسانی و آموزش همگانی مناسبی را برای سایر اقشار به ویژه مصرف کنندگان آب در دست تهیه داریم.

وی در پایان از کشاورزان خواست تا نسبت به آبگیری آب بندانها و بازسازی سردهنه و لایروبی انهار و همچنین حفر و تجهیز چاه های دارای پروانه قبل از فصل زراعی اقدام تا با تمهیداتی که اتخاذ می شود بتوانیم فصل زراعی با به خوبی پشت سر بگذرانیم.