۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

دارپرنیان:

شکارچیان غیر مجاز پرندگان وحشی در ایوانکی دستگیر شدند

گرمسار - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمسار گفت: شکارچیان غیرمجاز پرندگان وحشی توسط ماموران اجرایی این اداره در بخش ایوانکی دستگیر شدند.

حبیب دارپرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرمسار در حین گشت و کنترل و اجرای مقررات شکار و صید در منطقه چشمه نادی حوزه ایوانکی دو نفر شکارچی غیرمجاز را که بر خلاف قوانین و مقررات به شکار ۹ قطعه انواع پرندگان وحشی نظیر کبوتر چاهی، فاخته و  ۰۰۰اقدام کرده بودند را دستگیر کردند.

وی در خاتمه افزود: متهمان باستناد ماده ۱۱ قانون شکار و صید به دلیل شکار در فصول ممنوع مقرر به همراه یک قبضه سلاح و مقادیری تیر مربوطه پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادگاه معرفی شدند.

