تحقق اقتصاد غیرنفتی با کاهش قیمت نفت/ دولت بدنبال مشارکت مردم در توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت اظهار داشت: آینده که نفع یا ضرر این اتفاق را ثابت می‌کند اما باید به این نکته توجه داشت که این کاهش قیمت می‌تواند فرصتی بسیار مناسب برای کم ‌کردن وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت منابع درآمدی غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت در دو حوزه امنیت و سلامت به طور جدی وارد شده، گفت: در حوزه امنیت امروز ایران امن ‌ترین کشور دنیاست و دولت حفظ اقتدار و ثبات نظام را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده و در بخش سلامت نیز با وجود تمام تنگناها و اجرای برنامه های مدون امروز هیچ فردی از جمعیت ایران فاقد بیمه درمانی نیست که البته مرحله بعدی اقدامات دولت در بخش سلامت، ‌افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی است.

جبارزاده صداقت و راستگویی در مقابل مردم را از اصول فعالیت های دولت یازدهم برشمرد و افزود: این دولت با محدودیت‌های فراوانی مواجه است که حجم بالای تعهدات دولت‌های قبل یک نمونه از آنهاست بطوریکه تنها در استان آذربایجان شرقی ۳۰۰ هزار میلیارد ریال پروژه نیمه ‌تمام وجود دارد، در حالیکه بودجه استان در سال گذشته فقط دو هزار میلیارد ریال بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر خود به هشترود تصویب سند تدبیر توسعه این شهرستان، رویکرد این سند را ایجاد اشتغال برای جوانان و پیشرفت همه‌جانبه شهرستان دانست و گفت: سد سهند و شبکه پایاب آن از جمله محورهای توسعه هشترود است که با تحقق آن زمینه اشتغال جوانان و توسعه بخش کشاورزی فراهم خواهد شد و مسوولان در این زمینه با تمام توان تلاش خواهند کرد.

استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: تقویت بخش کشاورزی و دامپروری، توسعه گردشگری، فعالیت‌های معدنی و ایجاد واحدهای صنعتی برخی از محورهای سند تدبیر توسعه هشترود است که هر چند دولت منابع کافی را برای انجام این پروژه‌ها ندارد، اما با فراهم کردن زمینه های ورود و فعالیت بخش خصوصی و بهره گیری از مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران در جهت تحقق اهداف توسعه شهرستان تلاش می‌کند چون معتقدیم اقدامات لازم برای توسعه یک منطقه باید توسط مردم آن منطقه انجام شود و انگیزه دولت نیز ایجاد زمینه های حضور مردم در عرصه‌های مختلف است.