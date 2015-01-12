به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسفندیاری رئیس مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر در مراسم رونمایی از دومین سند جامع نقض حقوق بشر در آمریکا که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به رصد وضعیت نهادهای حقوق بشری در جهان توسط این مرکز در دو سال اخیر، گفت: این رصد نشان می دهد که در حال حاضر نهادهای مستقل برای پایش وضعیت حقوق بشر در جهان کمتر داریم و تکلیف سازمان ملل متحد نیز مشخص است چرا که نمی توان به آن اتکا کرد.

وی افزود: ساز و کار سازمان ملل را طوری چیده اند که برای حمایت از حقوق بشر امیدی به آن نیست و نهادهای وابسته به آن نیز هیچ گاه منصفانه و عادلانه قضاوت نکرده اند و حقوق بشر نیز به ابزاری برای فشار به کشورهای مستقل تبدیل شده است.

اسفندیاری با بیان اینکه تشکیل مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر نتیجه این رصد دوساله بوده است، گفت: این مرکز با هدف کشف و شناسایی مصادیق نقض حقوق بشر توسط مستکبرین که در راس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند، تشکیل شده است.

رئیس مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر با بیان اینکه کوس رسوایی آمریکا در زمینه حقوق بشر بلند شده است، تصریح کرد: به همین دلیل آنها خودشان هم متوجه این حقیقت شده اند و کشورهای اروپایی را جلو فرستاده اند که اتفاقا خود این کشورهای اروپایی هم سابقه خوبی در زمینه حقوق بشر ندارند و از جمله جنایات آنها می توان به تصرف قاره آمریکا و کشتار بومیان آنجا اشاره کرد.

انتشار محتوای سند جامع نقض حقوق بشر در آمریکا در پایگاه «دیده بان آمریکا» از امروز/ تشکیل نمایشگاه از 18 تا 22 بهمن

وی، هدف دیگر این مرکز را حمایت از مستضعفان عالم و معرفی پیام های دین اسلام در زمینه حقوق بشر و انعکاس آن توسط رسانه های مستقل بین المللی اعلام کرد و اظهار داشت: از امروز در پایگاه «دیده بان آمریکا» و در روزهای آینده در پایگاه اطلاع رسانی مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر محتوای سند جامع نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

اسفندیاری ادامه داد: در روز ششم بهمن ماه امسال نیز سند جامع نقض حقوق بشر در انگلیس رونمایی می شود، علاوه بر آن از 18 تا 22 بهمن ماه نیز در یک نمایشگاه تمام موارد نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا و دولت های اروپایی در معرض دید عموم قرار می گیرد.

رئیس مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر تاکید کرد: انتظار می رود که دولت جمهوری اسلامی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی موارد نقض حقوق بشر در سطح جهان را در مجامع بین المللی پیگیری کند.

وی افزود: افزایش حجم دومین سند گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس نسبت به سند اول نشان دهنده افزایش موارد نقض حقوق بشر توسط غربی هاست.

سقوط 13 پله ای آمریکا در زمینه آزادی مطبوعات/ نقش آفرینی آمریکا برای گسترش بیوتروریسم در آفریقای جنوبی

وی در ادامه با اشاره به مواردی از نقض حقوق بشر توسط آمریکا، اظهار داشت: بر اساس گزارشی که در سال 2014 توسط نهادهای مستقل حقوق بشری منتشر شده است، سالانه 30 هزار نفر در آمریکا بر اثر شلیک گلوله جان خود را از دست می دهند که این نشان دهنده خصومت پلیس این کشور است و در سال گذشته و تا پایان سال 2014 نیز 1029 نفر از سیاه پوستان آمریکا توسط پلیس این کشور کشته شده اند. همچنین در سال گذشته از 35 مورد اعدام صورت گرفته در آمریکا، 18 نفر سیاه پوست بودند.

اسفندیاری افزود: در سال 2014 به ازای هر هزار نفر 716 نفر در آمریکا زندانی بوده اند و 74 نفر از آنها نیز در زندان های انفرادی قرار داشته اند. همچنین در حال حاضر بیش از 143 نفر در زندان گوانتانامو در بدترین وضع زندانی هستند.

رئیس مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر تصریح کرد: بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، آمار کودکان شاغل به کار در مزارع تنباکو در آمریکا رو به افزایش است و 250 هزار کودک را مانند بزرگسالان در محاکم قضایی ویژه بزرگسالان محاکمه و مجازات کرده اند.

وی ادامه داد: گزارشگران بدون مرز گزارش داده اند که دولت ایالات متحده آمریکا در زمینه حفظ آزادی مطبوعات در سال گذشته 13 پله سقوط کرده است همچنین در رابطه با تولید ویروس ابولا نیز، دولت آمریکا از سال 1975 میلادی با همکاری دولت آپارتاید وقت آفریقای جنوبی اقدام کرده است، در واقع اولین گام برای تولید سلاح های بیولوژیک یا بیوتروریسم با همکاری سفارت آمریکا در آفریقای جنوبی برداشته شده است.

اسفندیاری به هدف دولت آمریکا و هم پیمانانش از این اقدام اشاره کرد و گفت: بعد از گسترش این ویروس بلافاصله شاهد فعال کردن کارخانه های واکسن سازی برای تجارت واکسن و نیز انجام آزمایش های ژنتیکی مدنظر خودشان در کشورهای آفریقایی بوده ایم.

رئیس مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر در پایان تاکید کرد: از جمله پیشنهادات ما برای دولت محترم به ویژه وزارت امور خارجه این است که گزارش وضعیت حقوق بشر را که توسط این مرکز تهیه شده، در نشست غیرمتعهدها ارائه کنند تا زمینه شکل گیری کمپین‌های مستقل حقوق بشری در جهان ایجاد شود.