به کارگیری اولیای شاغل در دادگستری خراسان رضوی در طرح «قاضی مدرسه»

به گزارش خبرنگار مهر، ‌سید جواد حسینی قبل از ظهر دوشنبه در جلسه كمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش كه در اداره كل آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار كرد: به دنبال گسترش طرح قاضی مدرسه در شهرستان های استان، ‌طرح شناسایی قضاتی كه اولیا دانش آموزان مدارس هستند به منظور استفاده از پتانسیل و ظرفیت آنها به عنوان مدرس طرح «قاضی مدرسه» در مدارس اجرا می شود.

وی افزود: پس از شناسایی والدین قضات در مدارس این افراد به تائید دادگستری خراسان رضوی می رسند و در نهایت در طرح «قاضی مدرسه» با ما همكاری خواهند داشت.

مدیركل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: در نتیجه این اقدام، شهرستان هایی كه نیاز و پتانسیل این فعالیت را دارند نیز تحت پوشش طرح «قاضی مدرسه» قرار خواهند گرفت.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار كرد: طرح ارتقا آگاهی های حقوقی و قضایی در مدارس استان از سال ۸۷ آغاز به كار كرد و در اولین سال تحصیلی ۸۷-۸۸ تنها در ۴۰ مدرسه همكاران قضات ما حضور پیدا كردند.

سید امیر مرتضوی ادامه داد: در سال های تحصیلی ۸۸-۸۹ تا سال تحصیلی ۹۳-۹۴ به طور میانگین سالانه ۳۰۰ مدرسه تحت پوشش طرح «قاضی مدرسه» بودند كه كارگاه های آموزشی آن در چهار گروه اولیا، ‌ مربیان، مشاورین و دانش آموزان برگزار می شد.

وی عنوان كرد: در همین راستا در كمیته آسیب شناسی مشكلات اجتماعی دانش آموزان كه به طور مشترك میان آموزش و پروش خراسان رضوی و دادگستری استان برگزار می شود نقاط ضعف و قوت طرح مورد بررسی وارزیابی قرار می گیرد تا ضمن ارتقا نقاط مثبت در این زمینه نقاط منفی آن كاهش یابد.

رئیس پژوهشکده عباس زادگان مشهد نیز در این جلسه اظهار كرد: طرح «قاضی مدرسه» به منظور افزایش دانش حقوقی و قضائی دانش آموزان، اولیا و مربیان در مدارس متوسطه دوره اول و دوم و با مشاركت قضات ارشد دادگستری خراسان رضوی برگزار می شود.

علی پورسرابی اضافه كرد: هدف از اجرای طرح «قاضی مدرسه» افزایش دانش حقوقی و قضائی، ‌ مصونیت بخشی حقوقی و قضائی، كاهش جرایم ناخواسته در دانش آموزان كه ناشی از نا آگاهی های حقوقی و قضائی است برگزار می شود.

وی تصریح كرد: به طور میانگین در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ مجموع مدارسی كه تحت پوشش طرح بودند ‌۳۴۵ مدرسه بود. همچنین در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ تعداد ۳۹۵ مدرسه و در نهایت سال تحصیلی ۹۳-۹۴ تعداد ۴۱۰ مدرسه شامل این طرح هستند.

رئیس پژوهشکده عباس زادگان مشهد تاكید كرد: بیشتر مدارسی كه در آنها طرح «قاضی مدرسه» اجرا می شود در سطح شهر مشهد هستند كه امیدواریم با همكاری دادگستری خراسان رضوی بتوانیم شهرستان ها را نیز فعال تر كنیم.

وی بیان كرد: در همین راستا طرح «شناسایی قضات در مدارس خراسان رضوی» اجرا می شود تا والدین دانش آموزانی كه در دادگستری ها به امر قضاوت مشغول هستند به عنوان مدرس در این طرح با ما همكاری داشته باشند.