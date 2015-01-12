عده ای بازی خورده با مطالبه اعدام سران فتنه به دنبال فتنه دیگری هستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی الیاس نادران نماینده مردم تهران در نطق میان دستور با اشاره به اینکه چند وقت پیش همایشی در رابطه با مبارزه با فساد در کشور برگزار شد گفت: از برگزارکنندگان دولتی این همایش سوال می کنم که اگر اراده مبارزه با فساد را دارید با رانت ۶۵۰ میلیون یورویی چه کردید، با ۴.۱ میلیارد دلاری که گزارش آن هنوز قرائت نشده اما کمیسیون آن را بررسی کرده چه کردید!؟

وی افزود: اگر فردا بدتر از بابک زنجانی درآمد چه کسی پاسخگو است به جای این همایش ها بهتر نیست دستاوردهای این گونه نشست ها را به مردم گزارش کنید تا مطالبات مردم از شما مشخص شود؛ با جوسازی نمی شود با فساد مبارزه کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به برگزاری همایش دیگری درباره اقتصاد ایران گفت: سوال ما این است که شما چهار برنامه برای اقتصاد ایران نوشته اید، چه گلی بر سر ملت ایران زدید که امروز همایش برگزار کردید، یک نفر از مخالفان شما چه از اقتصاددانان مجلس و چه از دانشگاه های کشور شهید بهشتی، علامه، الزهرا و ... را دعوت نکردید؛ هیچ موضع مخالفی وجود نداشت و آیا هیچ نظریه ای مخالف نظریه شما در کشور نسبت به نظریه اقتصادی شما نبود، یک اقتصاددان نهادگرا در این کشور نبود که خلاف نظر شما برای حل مشکلات اقتصادی کشور نظر داشته باشد.

نادران با طرح این سوال که چرا یک نفر را دعوت نکردید افزود: با رانت سیاسی دولت همایش برگزار کردید و می گویید نباید از رانت سیاسی برای اقتصاد استفاده کرد اگر این رانت نبود پس نام آن چه بود. به مخالفین خودتان هم اجازه می دهید با رانت های دولتی همین همایش ها را برگزار کنند!؟

نماینده تهران افزود: وزرای هزار میلیارد تومانی از کجا درآمدند، از کدام دولت ظهور و بروز کردند از رانت سیاسی استفاده کردند یا رانت اقتصادی، امروز در دولت چه کاره هستند.

نادران ادامه داد: شما اقتصاد کشور را به مذاکرات هسته ای گره زده اید و بعد گفتید اشتباه کردید آمدید اصلاح کنید اما متاسفانه در همین همایش اقتصاد ایران می بینید که دوباره بر مواضع پیشین پافشاری می کنید؛ یک خط مقاومت یک خط وابستگی.

وی گفت: تصریح می کنید به اینکه تا این وابستگی ها و کرنش ها در برابر نظام سلطه نباشد مشکلات اقتصاد کشور حل نمی شود، این دو قطبی کردن اقتصاد برای مدیریت کشور چه پیامد و دستاوردی می تواند داشته باشد.

وی گفت: شما برای حل مشکلات اقتصادی کشور همایش گذاشتید، سوال من این است بورسی که با سر سقوط کرد و از ۸۹ هزار میلیارد به کمتر از ۶۴ هزار میلیارد رسیده را آیا آسیب شناسی کرده و راه حلی برای آن پیشنهاد کردید، سعی کردید از حقوق ملت دفاع کنید و به وظایفتان در قانون اصل ۴۴، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت و پولشویی عمل کردید.

نماینده مردم تهران افزود: رکودی که امروز کشور شاهد آن است و متاسفانه بیکاری حاصل از آن دامن فارغ التحصیلان را گرفته به گردن کیست و چه کسی پاسخگوی این گرفتاری هاست.

نادران گفت: امید بستن به مذاکرات هسته ای و دو قطبی کردن مردم و جامعه در جریانات اجتماعی و خط مقامومت را در برابر تفکرات وابسته قرار دادن که ۲۰ سال پیش این خط تعقیب شد و در برنامه چهارم به صراحت گفته شد که ما براین اینکه یک بازیگر هنجارپذیر منطقه ای بشویم راه نداریم جز اینکه با آمریکا و اروپا کنار بیاییم، اساس اصل معارضه ما بر سر وجود رژیم صهیونیستی است و در آن نوشته به زعم خود فرمودند که تا این مشکلات را حل نکنیم مشکلات اقتصادی کشور حل نمی شود، آیا شما امروز آمده اید که این مشکلات را حل کنید!؟

نماینده مردم تهران گفت: اقتصاد مقاومتی در لوایح دولتی در یک سال و نیم گذشته چه جایگاهی داشته است.

نادران خاطرنشان کرد: آیا شما در اقتصاد خط مقاومت را تعقیب کردید، با کنترل نسبی نقدینگی سعی کردید قیمت ها را مهار کنید و بعد از آن رکود را در بخش صنعت و تولید چند برابر کردید.

وی افزود: امروز لشکر بیکارها را در مجموعه کشور بخصوص در فارغ التحصیلان دانشگاهی را ببینید عارضه آن به عهده چه کسی است!؟

این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه عده ای به بهانه حصر سران فتنه و در شرایطی که کشور و منطقه در آن است اراده کردند تا با مطالبه محاکمه و اعدام سران فتنه فتنه دیگری را رقم بزنند و در این راه از تعرض به نهادهای رسمی و قانونی و اختیارات آنان ابایی ندارند.

وی ادامه داد: در این بین عده ای بازی خورده تبحر به خرج داده و پازل دشمن را کامل می کنند بی اعتنا به اینکه گیرم پسر نوح باشی یا برادر حاتم طایی ولی فردا این نسبت ها افاقه ای نخواهد کرد.