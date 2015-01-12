بیشترین تخلفات صنفی اردبیل از فروش غلات گزارش می شود

علی نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در هشت ماهه نخست امسال ۳۵ هزار و ۷۱۱ بازرسی از صنف غلات و حبوبات انجام شده و در مجموع دو هزار و ۴۴۱ پرونده تخلف تشکیل شده است.

وی افزود: رقم ریالی پرونده های تشکیل شده سه میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۵۸ ریال برآورد شده است.

معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد: این در حالی است که در صنف پوشاک ۴۸۵ پرونده تخلف، در مواد لبنی ۱۲۵، در مواد پروتئینی ۴۳۰ و در میوه و سبزی جات ۲۶۷ پرونده تشکیل شده است.

به گفته نوبخت در فروش سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی ۲۴ فقره پرونده و خرما و چای ۱۸۰ پرونده و در قند و شکر و روغن نباتی ۱۶۷ پرونده تشکیل شده است.

وی رقم پرونده های تخلف ۴۴ مورد عنوان کرد و گفت: در کاغذ و لاستیک ۶۰ پرونده در نهاده های دامی ۸۶ پرونده و در مصالح ساختمانی ۱۵۹ پرونده تشکیل شده است.

معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان تعداد کل پرونده های تشکیل شده را تشکیل ۹ هزار و ۲۷۹ پرونده تخلف صنفی در هشت ماهه نخست سال جاری عنوان کرد.

نوبخت تصریح کرد: از این تعداد هشت هزار و ۶۲۵ پرونده در پی بازرسی، بازرسان سازمان بازرگانی و ۶۵۴ مورد در پی بازرسی بازرسان مجامع امور صنفی تشکیل شده است.

وی تعداد کل بازرسی های انجام شده جهت بررسی تخلفات در هشت ماهه نخست سال را ۱۸۶ هزار و ۴۹۲ مورد خواند و گفت: بیشتر این بازرسی ها توسط بازرسان سازمان بازرگانی انجام شده است.

به گفته معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان بازرسان سازمان بازرگانی در این مدت ۱۴۸ هزار و ۴۰۹ فقره بازرسی و بازرسان امور صنفی ۳۸ هزار و ۸۳ فقره بازرسی انجام داده اند.