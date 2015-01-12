۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۹

عباس علی جعفری؛

صندوق مشارکت سرمایه گذاری موقوفات عمرانی تأسیس می شود

معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از تاسیس صندوق مشارکت موقوفات در اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی جعفری در همایش اقتصاد و وقف در مشهد مقدس گفت: در سال جاری بیش از ۱۷۰ پروژه عمرانی با هزینه ای بالغ بر ۴۷۰ میلیارد تومان در موقوفات سطح کشور در حال اجرا است و یا اجرایی شده است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه تحول اقتصادی درسازمان اوقاف بنای آن را تبدیل سرمایه های راکد وقف به سرمایه مولد و پویا دانست.

جعفری در در خصوص ایجاد تحول اقتصادی در موقوفات، سه شاخص بیان کرد و افزود: ایجاد دارایی و تولید ثروت، ارتقا و افزایش درآمد عواید موقوفات و نیز رشد نرخ بهره وری از شاخصه های ایجاد تحول اقتصادی است که در دستور کار سازمان اوقاف قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۳ تاسیس صندوق سرمایه گذاری موقوفات که زمینه ورود ما به بورس و بازار مالی است، به تصویب شورای راهبردی اقتصادی سازمان اوقاف رسید و هم اکنون در دستور کار این سازمان قرار دارد.

معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشورعنوان کرد: همچنین برای تاسیس صندوق مشارکت موقوفات در اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری برنامه ریزی شده است.

وی در پایان استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی و نیز سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در موقوفات را مورد توجه سازمان اوقاف بیان کرد.

 

