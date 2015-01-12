میلاد شجره در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش «گفتگوی فراریان» در حال آماده سازی برای اجرای در بخش نسل نو جشنواره تئاتر فجر است. این اثر نمایشی نوشته محمد زارعی است و به شکل کارگاهی برای اجرا آماده شده است. رضا بهبودی، مهرداد مصطفوی و آوا شریفی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

وی درباره داستان نمایش توضیح داد: داستان «گفتگوی فراریان» درباره تمرین یک گروه تئاتری است که می خواهند اثری را به صحنه ببرند. افراد این گروه تئاتری با هم رفاقتی دیرینه دارند و هرکدام با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند. این افراد در حین تمرین درباره مسائل شخصی شان با هم گفتگو می کنند و تلاش می کنند هم کار را جلو ببرند و هم مسائلشان را رفع کنند اما در نهایت این دو فضا با یکدیگر تلاقی پیدا کرده و در هم آمیخته می شود.

این کارگردان جوان تئاتر درباره فضاسازی و ساختار اجرایی نمایش گفت: این نمایش اثری رئالیستی است که بر پایه دیالوگ استوار شده است و در آن روابط روزمره آدم ها با میزانسنی ریاضی وار طراحی شده که هرچه کار جلوتر می رود شاهد نظم بیشتری در میزانسن و طراحی حرکت بازیگران هستیم. این نوع طراحی در راستای تحقق اهداف نمایشنامه صورت گرفته است. در نهایت مخاطب شاهد آشوبی از کلمات و رفتار کاراکترها روی صحنه است.

شجره در پایان صحبت هایش ابراز کرد: این نمایش طراحی صحنه ندارد و تنها از آکسسوار برای القا فضا پلاتو تمرین نمایش استفاده شده است. ما پیش از این این نمایش را در جشنواره بابل در کشور رومانی نیز اجرا کرده ایم که خوشبختانه با استقبال روبرو شد.

سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از اول تا 12 بهمن ماه به دبیری اردشیر صالح پور برگزار می شود.