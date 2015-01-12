به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سپهر که در سال 1379 تشکیل شده ،کنسرت پیش روی را در دو بخش اجرا می کند؛ بخش اول این کنسرت شامل قطعاتی در نوا با آهنگسازی فرید خردمند خواهد بود. گروه سپهر در بخش دوم برنامه خود بنا دارد قطعاتی را در آواز دشتی به آهنگسازی احمد رضا خواه و خوانندگی مهدی امامی اجرا کند.

این گروه تاکنون موفق به برگزاری کنسرت های متعددی در داخل و خارج از کشور شده که از جمله آن می توان به اجرای برنامه در کشور های ایتالیا و آذربایجان اشاره کرد.

این گروه در سال 2011 در فستیوال موسیقی «مقام» که در کشور آذربایجان برگزار شد مقام اول را در بخش رقابتی کسب کرده است. از این گروه تاکنون آلبوم های متعددی همچون ماهان، پیروزال، سپهرخوانی و ... منتشر شده است.

نوازندگان گروه سپهر عبارتند از احسان عابدی: نی، فرید خردمند: تنبک و بندیر، پریسا کاشفی: تار، نجمه صغیر: عود، المیرا مردانه: کمانچه، احمدرضا خواه: سنتور و مهدی امامی خواننده گروه.

کنسرت گروه «سپهر» پنجشنبه و جمعه 25 و 26 دی ماه ساعت 21 در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.