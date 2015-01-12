شناسایی ۷۰ هزار بیسواد در کردستان/توجه به برنامه های فرهنگی در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی در جریان دیدار مسئولان و معاونین آموزش و پرورش کردستان با نماینده ولی فقیه در این استان اظهار داشت: تلاش برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های اداره کل آموزش و پرورش یکی از سیاست های کاری است و در همین راستا برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

وی پیگیری و شتاب بخشی به برنامه های سواد آموزی را یکی دیگر از اولویت های کاری استان کردستان عنوان کرد و افزود: کردستان یکی از استانهای سطح کشور است که باید به موضوع سواد آموزی به صورت ویپه توجه شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به شمار افراد بیسواد شناسایی شده در استان افزود: هم اکنون ۷۰ هزار نفر در بین گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال بیسواد در استان کردستان شناسایی شده اند که آموزش این گروه از اولویت های سواد آموزی استان کردستان به شمار می رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود توجه به موضوع تربیت و فرهنگ را از اولویت های کاری آموزش و پرورش استان کردستان عنوان کرد و افزود: کار تربیتی صرفا برگزاری مسابقات نیست و باید به حوزه فرهنگ به صورت اساسی توجه شود.

قربانی به برنامه های تدوین شده در حوزه های فرهنگی و تربیتی در استان کردستان اشاره کرد و گفت: تربیت به معنی واقعی، تعلیم و تربیت دانش آموزان متناسب با ارزش های اسلامی – ایرانی و جامعه پذیر نمودن دانش آموزان برای حضور در جامعه در آینده است .

وی فراهم آوردن زمینه های لازم برای قبولی بیشتر دانش آموزان استان در دانشگاه های دولتی را دیگر اولویت کاری خود بر شمرد و با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم استان گفت: قبولی دانش آموزان در دانشگاه های دولتی به لحاظ اقتصادی به خانواده ها کمک می کند .

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان توسعه کمی و کیفی رشته های فنی و حرفه ای و توجه جدی به این حوزه را از دیگر برنامه های محوری استان ذکر نمود و بر آموزش مهارتهای لازم به دانش آموزان و آماده سازی فارغ التحصیلان برای جذب در باز کار تاکید کرد .

وی توجه به بهداشت، تربیت بدنی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی را از دیگر اولویت های پیش بینی شده بر شمرد و گفت: اهتمام دست اندرکاران تعلیم و تربیت استان جلو گیری از زمینه های آسیب زا است .

قربانی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ آموزش و پرورش با دفتر نماینده ولی فقیه در استان، خواستار تشکیل کمیته مشترکی با دفتر نماینده محترم ولی فقیه در استان و حضور دستگاه های فرهنگی به منظور استفاده از پتانسیل های موجود برای پیگیری اقدامات دینی و فرهنگی در سطح استان شد.