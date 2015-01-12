پیام تبریک جهانگیری به نخست وزیر جمهوری فدرال سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با ارسال پیامی به «عمر عبدالرشید علی شارمارکی» انتصاب وی را به عنوان نخست وزیر جمهوری فدرال سومالی تبریک گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری بدین شرح است:

جناب آقای عمر عبدالرشید علی شارمارکی

نخست وزیر جمهوری فدرال سومالی

انتصاب جناب عالی به عنوان نخست وزیر جمهوری فدرال سومالی را صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم در دوره مسئولیت جدید جنابعالی و با تشریک مساعی مشترک مسئولین دو کشور، شاهد توسعه روزافزون مناسبات فی مابین در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی ملت سومالی را مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران