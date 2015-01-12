پایان مسکن مهر در سال ۹۴/ افتتاح ۲۰۰ هزار واحد تا پایان اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مهرآبادی در نشست خبری با بیان اینکه در سال‌های گذشته ساخت دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر شروع شده بود، گفت: از این تعداد کار ساخت یک‌میلیون و ۶۸۰ هزار واحد به اتمام رسیده و تلاش ما این است که بالغ بر ۹۰ درصد پروژه‌ها را تا پایان سال ۹۴ به اتمام برسانیم.

وی با بیان اینکه در این مدت یک‌میلیون و ۲۵۲ هزار واحد افتتاح شده است، افزود: از هفته آینده تا پایان سال ۲۰۰ هزار واحد افتتاح می‌شود و ما در همه استان‌ها برنامه افتتاح داریم؛ به جز استان بوشهر که در هفته‌های گذشته ۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر در آنها افتتاح شده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر تصریح کرد: در این مدت برای یک‌میلیون و ۳۶۸ هزار واحد دفترچه اقساطی صادر شده و با دستور وزیر، امسال بیشترین وقت را برای فروش اقساطی صرف کردیم.

مهرآبادی با اشاره به اینکه تاکنون چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول اقساط داشتیم که میانگین ۲۲۰ میلیارد تومان در هر ماه را نشان می‌دهد، بیان کرد: فروش اقساطی و وصول اقساط به ما کمک می کند، در سه سال تمام پول دریافت کرده را دوباره به پروژه‌ها تزریق کنیم.

وی با بیان اینکه در ابتدای کار دولت یازدهم ۳۴۰ هزار واحد توقف ساخت داشتند و ۸۵ هزار واحد فاقد متقاضی بودند، گفت: برای حل این مساله ۵ دوره جلسه با استان‌ها داشتیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن تصریح کرد: با برنامه ریزی انجام شده، توانستیم ۲۲۰ هزار واحد را فعال کنیم و ۱۲۰ هزار واحد باقیمانده از طریق تهیه یک شیوه نامه توسط سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید تعیین تکلیف می شود.

مهرآبادی با اشاره به اینکه از ۸۵ هزار واحد فاقد متقاضی، ۴۵ هزار واحد حل شده و برای ۴۰ هزار واحد دیگر هم تصمیم‌گیری شده است، اضافه کرد: ما چندین مصوبه برای افزایش سرعت کار از شورای پول و اعتبار گرفتیم که یکی از آنها افزایش سقف تسهیلات از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: از مهرماه سال‌جاری تمام پروژه‌هایی که تسهیلات ۲۰ و ۲۲.۵ میلیون تومانی داشتند به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت و تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی هم به ۳۰ میلیون تومان رسید.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن اضافه کرد: افزایش ۳۰ میلیون تومانی وام مسکن مهر از سال ۹۱ در حال پیگیری بود و در همان سال، استان هرمزگان، گیلان، البرز و آذربایجان غربی تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی دریافت کردند.

مهرآبادی با بیان اینکه از یک میلیون و ۶۸۰ هزار واحد ساخته شده تاکنون یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار واحد به اتمام رسیده است، بیان کرد: هیچ واحدی نباید در سطح کشور بدون خدمات زیربنایی تحویل داده شود در غیر این صورت با آنها برخورد می کنیم.

وی با اشاره به اینکه هزار واحد دیگر هم در حال افتتاح است، بنابراین مابقی واحدهای ساخته شده هنوز خدمات زیربنایی ندارند، گفت: اعتبار مورد نیاز برای خدمات زیربنایی و رونمایی با همکاری معاون اول رئیس جمهور تهیه شده و به مجلس ارسال شده است که در صورت تصویب، ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای خدمات روبنایی و ۵ هزار میلیارد تومان برای خدمات زیربنایی در نظر گرفته می شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن در خصوص بیمه و مالیات مسکن مهر اظهار داشت: طی جلساتی که با علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی داشتیم، مبلغ ۵ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر مترمربع بیمه تعیین شده است و به استان‌ها ابلاغ کردیم.

مهرآبادی افزود: برابر با مصوبه دولت ۳۰۰ هزار تومان برای هر واحد مالیات تعیین شده است که در برخی قراردادها آن را پیمانکار و در برخی قراردادها متقاضیان می پردازند.

وی با بیان اینکه به ۲ هزار و ۲۵۰ باب مدرسه، ۸۰۰ باب مسجد و ۳۰۴ واحد کلانتری در پروژه های مسکن مهر نیاز داریم، بیان کرد: حدود ۳۰۰ باب مدرسه در حال ساخت داریم که ۱۰۰ باب دایر شده است، همچنین ۳۰۰ باب مسجد در حال ساخت است که تاکنون ۱۹۰ باب به اتمام رسیده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن افزود: وزرای راه و شهرسازی و آموزش و پرورش نامه‌ای را به طور مشترک امضا کردند و به دولت فرستادند مبنی بر اینکه ۳۰۰ واحد آموزشی باید در اولویت ساخت برای پروژه‌های مسکن مهر قرار بگیرد.

مهرآبادی همچنین به افزایش آورده متقاضیان در مسکن مهر اشاره کرد و گفت: پس از تورم نرخ مصالح ساختمانی، پروژه های مسکن مهر شامل افزایش قیمت شدند و ما دستورالعمل شماره سه را صادر کردیم، اما پس از آن هیچ افزایش قیمتی را در مسکن مهر نداریم.

وی ادامه داد: البته در پروژه کیسون پرند و پردیس به دلیل اینکه در قرارداد تورم سالیانه ذکر شده بود، افزایش قیمت داشتیم، ضمن آنکه در برخی پروژه‌ها ایجاد شبکه های خدمات زیربنایی هم ذکر شده بود که پرداخت این خدمات به عهده مردم است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن با اشاره به اینکه مصوبه‌ای داشتیم که برای تسریع در خدمات زیربنایی، منابعی را از محل فروش املاک و اراضی تامین کنیم، گفت: پیمانکارانی که به طور عمدی در پروژه ها تعلل داشته باشند، جریمه خواهند شد و در لیست سیاه می‌روند و به تازگی هم شرکت کیسون ۱۰ درصد بابت تاخیر جریمه شد.

مهرآبادی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است، افزود:۱۴۰ میلیارد تومان در بافت فرسوده، ۴ هزار میلیارد تومان برای واحدهای روستایی و ۴۰۰ میلیارد تومان برای حوادث غیرمترقبه پرداخت شده است.