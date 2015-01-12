دومین «سند جامع نقض حقوق بشر در آمریکا» رونمایی شد/دولتی ها نیامدند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین سند و گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا که مربوط به اقدامات این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی است، توسط مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر تدوین شده و نخستین گزارش این مرکز نیز که مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشور آمریکا در سال ۲۰۱۳ میلادی بوده، سال گذشته رونمایی شده است.

دومین گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا امروز با حضور احمد اسفندیاری رئیس مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، حسین شیخ الاسلام مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی و غضنفر رکن آبادی سفیر سابق ایران در لبنان، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران رونمایی شد؛ گزارش جامع نقض حقوق بشر در کشور انگلیس نیز ششم بهمن ماه در تهران رونمایی می شود.

رئیس مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر در این مراسم با اشاره به عدم حضور مسئولان دولتی، گفت: از دو تا سه هفته پیش از وزیر محترم امور خارجه و معاونان ایشان دعوت کرده بودیم، همچنین از سرکار خانم امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور نیز دعوت کرده بودیم اما تا حدود ۲ ساعت پیش حرفی از نیامدن خود نزده بودند.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: تهیه این سند بهترین فرصت برای دولت محترم و وزارت امور خارجه است که مطابق دستور قانون اساسی برای پیگیری حقوق مستضعفان عالم، مسائل مندرج در این سند را در عرصه جهانی پیگیری کنند.