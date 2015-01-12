کنسرت «مهوار» ویژه بانوان در نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مهوار بنا دارد در کنسرت پیش روی خود آثاری از بزرگان موسیقی ایران را در دو بخش اجرا کند که در بخش اول قطعاتی در دستگاه شور آواز دشتی به نام های آتش دل: مرتضی نی داوود، آمان: عارف قزوینی و چند آهنگ قدیمی و در بخش دوم قطعاتی در دستگاه همایون آواز اصفهان به نام های راز دل، باز آمدی ای آشنا، خداوندا چه می شد،جلوه بستان و رفته: همایون خرم، مجنون تو: انوشیروان روحانی و دو آهنگ آذربایجانی است.

نوازندگان گروه «مهوار» عبارتند از عسل ملک زاده: دف، نیوشا بریمانی: کمانچه، غزل مهدوی: پیانو و مهناز روستا سرپرست و خواننده گروه.

کنسرت گروه «مهوار» جمعه 26 دی ماه ساعت 16:30 در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.