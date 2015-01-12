موضوع تربیت براساس آموزه های دینی در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر امروز در جریان نشست با مدیرکل و معاونین آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: توجه به موضوع تربیت برگرفته از آموزه های دینی و اسلامی باید در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج آموزه های دینی و حرکت در مسیر اسلام در مدارس و آموزشگاه ها یادآور شد: بدون شک تربیت باید دینی و اسلامی باشد و در صورتی که این مهم در راس کار قرار گیرد ما توانسته ایم بخش زیادی از مشکلات و نارسایی ها را مدیریت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: ماموریت معلمان در راستای رسالت پیامبران الهی است و تربیت، آموزش کتاب و حکمت سه وظیفه بزرگ پیامبر اسلام است که خداوند متعال در قرآن کریم به آن اشاره فرموده است.

وی با اشاره به قابلیت تربیت و رشد بشر، تمام داشته های انسان را از تربیت دانست و با بیان اینکه کلیه حرکات انسان تربیت شده، نشانگر تربیت اوست، گفت: کسی که تربیت اسلامی داشته باشد همیشه و در همه حال خداوند را ناظر بر اعمال خود می داند .

حجت الاسلام حسینی شاهرودی آموزش حکمت را سومین رسالت پیامبر اسلام بر شمرد و با بیان اینکه علوم و دروسی که امروز در سطح مدارس و مراکز آموزشی به صورت دانش و علوم آموزش داده می شود در زمره حکمت است، اساس حکمت را در دین دانست و گفت: تمام مشکلات ما به دلیل عدم توجه به موضوع تزکیه و آموزش قرآن و ناقص یاد گرفتن حکمت است .

وی با اشاره به تاکید دین مبین اسلام بر پیشرفت های علمی و زندگی بهتر انسان در پرتو علم و دانش، خواستار برنامه ریزی و پیگیری این سه مهم توسط آموزش و پرورش شد و با اشاره به اقدامات خوبی که تاکنون در این راستا در سطح استان صورت گرفته است، اظهار داشت: رعایت دستورات دینی موجب سلامت روح ، روان و جسم انسان می شود .

وی با تاکید بر ضرورت تلاش کلیه دست اندرکاران آموزش و پرورش و معلمان در راستای وظایف خطیر تعلیم و تربیت و با اشاره به جایگاه علمی، تربیتی و والای آموزش و پرورش در سطح جامعه، گفت: تمام کسانی که در این جایگاه قرار دارند باید بدور از هر گونه مسائل در راستای وظیفه خود که همان انسان سازی تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان همچنین با اشاره به نقش دست اندر کاران آموزش و پرورش در تربیت افراد، خواستار توجه بیش از پیش مسئولین و دست اندرکاران امر به جایگاه آموزش و پرورش شد و با بیان اینکه شخصیت دانش آموزان در مدارس شکل می گیرد، گفت: زیر ساخت درست افراد در دستگاه تعلیم و تربیت موجب خواهد شد که فرد در طوفان ها و حوادث زندگی دچار مشکل نشود .

وی در پایان به جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان ملی کشورمان نیز اشاره نمود و با تاکید بر تقویت زبان ملی و آموزش درست آن به دانش آموزان در کنار حفظ زبان های قومی، عنوان کرد: دانش آموزان مناطق مختلف کشور باید در مدارس زبان ملی را خوب یاد بگیرند و تدریس دروس در مدارس نیز باید با زبان ملی صورت گیرد .