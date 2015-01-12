ورود بخش خصوصی به بدنه هیات های ورزشی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل منصور قربانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: هیات های ورزشی باید سیاستی را در پیش بگیرند تا از وابستگی صرف به دولت خارج شوند و به سمت خودکفایی پیش بروند و علاقمندان را وارد بدنه ورزش کنند.

وی همچنین در ادامه افزود: در راستای برنامه های دولت و احکام بودجه از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در ورزش را در اولویت نخست خود قرار داده ایم و معتقدیم بهره مندی از مشارکت بخش خصوصی یکی از راهکارهای مهم برای کمک به حوزه ورزش است و هیئت های ورزشی با برقراری تعامل های سازنده و مفید با بخش خصوصی می توانند آنها را برای سرمایه گذاری در حوزه ورزش ترغیب کنند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی همچنین در ادامه گفت: خصوصي سازي یکی از اثر بخش ترين راهبردهاي دستيابي به اقتصاد پوياست و ورزش در دنياي صنعتي از عوامل موثر بر بهره وري ملي هر كشور به شمار آمده و بر رونق اقتصادي كشورها تأثير مثبت دارد.

وی پیشنهاد اختصاص یک درصد از سهم سالیانه دستگاه های به ورزش را اقدامی تحسین برانگیز دانست و افزود: این پیشنهاد در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی بسیاری از مشکلات ورزش را بر طرف می کند .

قربانی در پایان با اشاره به تلاش مسوولان استانی برای توسعه زیر ساخت های ورزشی تصریح کرد: توسعه زیر ساخت های ورزشی و رساندن سرانه فضای ورزشی به یک متر یکی از محورهای سند تدبیر توسعه استان است و جایگاه ویژه ای در این سند دارد.