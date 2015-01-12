فرهنگ دستوری جوابگوی نیازهای جامعه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام سید رضا رضوی دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بستان آباد که با حضور مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان، فرماندار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بستان آباد و اعضاء این ستاد در بیت امام جمعه شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ نماد توسعه جامعه و بزرگترین آسیب اجتماعی جامعه تکبّر و خودبینی در زمینه فرهنگ است.

وی شهرستان بستان آباد را از نظر اداری و اجتماعی جزو سالمترین شهرستان های استان آذربایجان شرقی دانست و گفت: فرهنگ دستوری جوابگوی نیازهای جامعه نبوده و حضور مردم مهمترین سرمایه در این زمینه است.

امام جمعه بستان آباد ترویج الگوهای اسلامی و ارزش های دینی را در مقابله با هجمه تبلیغاتی دشمنان بزرگترین ظرفیت عنوان و تصریح کرد: متاسفانه هنوز نتوانسته ایم در شناساندن این الگوها قدم های اساسی برداریم.

یدالله قاری زاده فرماندار شهرستان بستان آباد نیز در این جلسه بهترین راه جذب گردشگر و توسعه صنعت توریسم را معرفی مکان ها و جاذبه های فرهنگی و هنری دانست و با تاکید بر انجام این کار گفت: مناطق گردشگری و توریسم بهترین راه توسعه فرهنگ و انتقال ارزش های اصیل اسلامی و ایرانی است که باید همگام با توسعه منطقه به آن توجه داشت.