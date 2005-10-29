دفاع از رژيم صهيونيستي؛ آخرين گزينه مريم رجوي براي نجات گروهك منافقين

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، وي به بهانه سخنان محمود احمدي نژاد رييس ‎جمهور ايران در "همايش جهان بدون صهيونيسم" كه ضمن محكوميت جنايات رژيم صهيونيستي خواستار بازگرداندن فلسطين به مردم اين كشور شده بود، اين خواست را مطرح كرده است.

مريم رجوي كه نيروهايش پرونده قطوري در ترور مردم بي گناه ايران و عراق دارند، ايران را دشمن صلح، دمكراسي و بشريت دانست و ادعا كرد : مقاومت گروهك منافقين تنها كليد خلاصي خاورميانه از تروريسم است.

مريم رجوي همچنين با اشاره به وضعيت ورشكسته گروهك منافقين و گلايه از فشار كشورهاي اروپايي كه اموال و دارايي ‎هايي كه اين گروهك از صدام هديه گرفته بود را بلوكه كرده ‎اند، خواستار كمك و همكاري بيشتراروپا با اين گروه تروريستي شد.