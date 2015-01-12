به گزارش خبرگزاری مهر،انوشیروان محسنی بندپی صبح امروز در جشن بیمه سلامت همگانی که با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد، با بیان اینکه امروز سلامت به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه در کشورهای مختلف مورد توجه است گفت: یکی از مهمترین شاخصه‌های ارزیابی دولت‌ها توجه‌ آنها به مقوله‌های اجتماعی به ویژه مسئله سلامت است.

وی افزود: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش دست اندرکاران حوزه سلامت به دستاوردهای خوبی در راستای ارتقای شاخص‌های سلامت رسیدیم که از جمله آنها می‌توان به کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان، توسعه شبکه‌های بهداشت، تامین دارو و افزایش امید به زندگی اشاره کرد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه علیرغم همه دستاوردها، یکی از مطالبات معوق مردم، عدم برخورداری آحاد جامعه از پوشش بیمه همگانی بوده است، گفت: در ۲۰ سال گذشته عدم عزم و اراده جدی شرایطی را فراهم کرد که نتوانیم مردم را از این مهم برخوردار کنیم.

وی ادامه داد: پایداری دولت در احقاق حقوق مردم و نگاه سلامت مدارانه رئیس جمهور در کنار عزم وزرای بهداشت و رفاه باعث شد سازمان بیمه سلامت بتواند این تکلیف قانونی به زمین مانده را به مرحله عمل برساند.

بندپی با بیان اینکه سامانه امید از ابتدای امسال افتتاح و از سوم خرداد با صدور نمادین نخستین دفترچه بیمه سلامت توسط رئیس جمهور کار خود را آغاز کرد گفت: ۹ میلیون نفر در سامانه بیمه همگانی ثبت نام کردند و از این تعداد هشت میلیون تا کنون صاحب دفترچه بیمه شدند که عمدتا در حاشیه کلان شهرها زندگی می‌کنند و فاقد کار و آسیب پذیر هستند اما شرایطی فراهم شد که این افراد بتوانند بهره کافی از خدمات سلامت ببرند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: این برگ زرین اقدامی ارزشمند و نوین را به ویژه در اذهان محرومین نهادینه کرد . آرزو داریم این امر مهم بتواند با برنامه ریزی، تلاش وزیر بهداشت در پیشبرد طرح تحول سلامت و تعامل و همکاری مستمر و همه جانبه وزیر رفاه و سازمان‌های بیمه گر، شاخص‌های برخورداری مردم به خدمات با کیفیت سلامت به همراه راهنماهای درمان، سطح بندی خدمات و افزایش اعتبار دفترچه‌های بیمه را ارتقا دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: اقدامات انجام شده که در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای ابلاغی سلامت انجام می‌شود رضایت حداکثری مردم را به دنبال داشته باشد.