۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳

سرهنگ خدایی سوری:

۹۷۰ فقره پرونده برای متخلفان منابع طبیعی در لرستان تشکیل شد

خرم آباد - فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان لرستان از تشکیل ۹۷۰ فقره پرونده برای متخلفان منابع طبیعی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ الهیار خدایی سوری در این رابطه اظهار داشت: طی ۹ ماه امسال بیش از ۹۷۳ فقره پرونده تخلف برای متخلفان و متصرفان منابع طبیعی لرستان تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی با اشاره به کشفیات زغال از متخلفان منابع طبیعی لرستان در مدت زمان یاد شده عنوان کرد: در مجموع در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۴ کیلو گرم زغال از متخلفان منابع طبیعی استان کشف و ضبط شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان لرستان همچنین به کشفیات محصولات فرعی غیر چوبی از متخلفان منابع طبیعی لرستان اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال نیز بیش از ۱۵ هزار و ۲۴۹ کیلو گرم محصولات غیر چوبی از متخلفان منابع طبیعی لرستان کشف شده است.

سرهنگ خدایی سوری تصریح کرد: این کشفیات غیر چوبی شامل موسیر، سقز و ... بوده است.

وی بیان داشت: در مجموع در مدت زمان یاد شده بیش از ۵۰ متخلف منابع طبیعی در استان لرستان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی لرستان یادآور شد: از متخلفان یاد شده بیش از ۳۷ دستگاه خودرو توقیف شده است.

کد مطلب 2463235

