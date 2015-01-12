۹۷۰ فقره پرونده برای متخلفان منابع طبیعی در لرستان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ الهیار خدایی سوری در این رابطه اظهار داشت: طی ۹ ماه امسال بیش از ۹۷۳ فقره پرونده تخلف برای متخلفان و متصرفان منابع طبیعی لرستان تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی با اشاره به کشفیات زغال از متخلفان منابع طبیعی لرستان در مدت زمان یاد شده عنوان کرد: در مجموع در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۴ کیلو گرم زغال از متخلفان منابع طبیعی استان کشف و ضبط شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان لرستان همچنین به کشفیات محصولات فرعی غیر چوبی از متخلفان منابع طبیعی لرستان اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال نیز بیش از ۱۵ هزار و ۲۴۹ کیلو گرم محصولات غیر چوبی از متخلفان منابع طبیعی لرستان کشف شده است.

سرهنگ خدایی سوری تصریح کرد: این کشفیات غیر چوبی شامل موسیر، سقز و ... بوده است.

وی بیان داشت: در مجموع در مدت زمان یاد شده بیش از ۵۰ متخلف منابع طبیعی در استان لرستان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی لرستان یادآور شد: از متخلفان یاد شده بیش از ۳۷ دستگاه خودرو توقیف شده است.