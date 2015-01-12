کمترین تقصیر خشکسالی برعهده طبیعت است/دستبردهای بشری عامل کم‌ آبی

اسفندیار امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با مشکلات آبی حوضه زاینده‌رود، اظهار داشت: دست اندازی‌های خارج از قاعده طبیعت اصلی ترین دلیل خشک شدن حوضه های آبی است.

وی با بیان اینکه زاینده رود نیز یکی از این حوضه هایی است که از دستبردهای بشری در امان نمانده است، افزود: همانگونه که اگر با سوراخ کردن بدن به شکل غیرطبیعی از آن آب استخراج کنیم موجب مرگ می شود همین روند نیز در کره خاکی وجود دارد.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: به شکل طبیعی ورودی آب به طبیعت از طریق باران است و خروجی آن بخشی به شکل رودخانه و بخشی ذخیره آب به شکل برف در ارتفاعات است که در بهار و تابستان جاری می شود.

وی با بیان اینکه بخشی از این خروجی نیز از طریق چشمه‌ها و قنوات طبیعی و زه‌کش های طبیعی نشت می کند، بیان داشت: اگر اضافه تر از این خروجی طبیعی، پمپاژهای اضافی خارج از توان رودخانه با زدن چاه‌ها و قنوات اضافی انجام شود تناسب ورودی و خروجی این آب از طبیعت برهم می خورد.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: زمانی که برای مدت زمان زیادی خروجی آب بیشتر از ورودی آن می شود به معنای استفاده از منبع، مخزن و انبار آب طبیعت است و این همان اتفاقی است که در حوضه آبریز زاینده رود رخ داده است.

وی تصریح کرد: هر تناسبی در طبیعت و زندگی به هم بخورد موجب از میان رفتن منابع می شود و این درست همان مسئله ای است که در کشور رخ داده است یعنی نسبت برداشت آب از ذخایر زیرزمینی و آب های سطحی نسبت به بارندگی به هم خورده است و ما دچار مشکل شده ایم.

امینی اضافه کرد: بخشی از تقصیرات این موضوع بر عهده دولت به دلیل اعطای مجوزهای اضافی است و بخشی نیز به مردمی برمی گردد که اصرار بر تخلف دارند و بدون مجوز اقدام به حفر چاه کرده اند و دولت باید جلوی آنها را بگیرد.

وی تاکید کرد: زدن چاه های غیرمجاز بنا به استفتاء از مراجع از نظر شرعی صحیح نیست ضمن اینکه از لحاظ قانونی و انسانی نیز این امر به دلیل آسیب رسانی به مردم غیرقابل قبول است.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه مطابق قانون وزارت نیرو مکلف است از هر نوع تجاوز آبی مانند زدن چاه در حریم رودخانه جلوگیری کند، گفت: نمایندگان مجلس در امر چاه های غیرمجاز تاحدودی مقصر هستند چراکه مواردی را تصویب و پیگیری کردند که به ظاهر به نفع مردم بود اما در واقعیت به مصلحت حوزه های آبی نیست.

امینی بیان داشت: به طور مثال می توانیم به این قانون اشاره کنم که تمام چاه هایی که پیش از سال ۸۵ حتی بدون مجوز حفر شده است همه می توانند پروانه دریافت کنند.

وی با بیان اینکه این اقدام بسیار خطرناک است که چاه های غیرمجاز به جای جمع آوری دارای مجوز رسمی شوند، اظهار داشت: این تصمیم غیرکارشناسی موجب شده است که برخی از مردم چاه های غیرمجاز حفر کنند و وانمود کنند مربوط به پیش از سال ۸۵ است.

امینی تاکید کرد: بنابراین استفاده های بی رویه از ذخایر طبیعت مانند پمپاژ و حفر چاه ها، تصمیمات نادرست و اقداماتی که خودمان برای خراب کردن طبیعت انجام داده ایم موجب تخلیه ذخایر زیرزمینی شده و تیشه به ریشه حوضه های آبریز زده است.