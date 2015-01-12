۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۵۸

نجفی:

مشترکان قزوینی در مصرف گاز صرفه جویی کنند

قزوین- مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین، از مصرف روزانه بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب در سطح استان خبر داد و از مشترکان خواست در مصرف گاز صرفه جویی کنند.

فتحعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به افزایش برودت هوا در روزهای اخیر میزان مصرف گاز در سطح استان قزوین از ۱۵ لغایت ۲۰ دیماه ۵۱ میلیون و ۶۲۳ هزار متر مکعب، مشابه مقدار مصرف در سال گذشته بوده است که البته این مصرف به غیر از مصارف نیروگاه شهید رجایی است.

وی با بیان مطلوب بودن وضعیت گازرسانی به مشترکین سطح استان بیان کرد: شرکت گاز استان قزوین با تمام توان در راستای توزیع ایمن و مطلوب گاز در سطح استان تلاش می کند و در این مسیر نیازمند همراهی و همکاری مردم در صرفه جویی هر چه بیشتر در مصرف گاز است.

نجفی با اشاره به سردتر شدن هوا در روزهای آتی از مردم خواست با استفاده از راهکارهای ساده همچون پوشیدن لباس گرم در منازل، خاموش کردن وسایل گرمایشی گاز سوز در اتاق هایی که استفاده نمی شوند و همچنین تنظیم درجه حرارت موتور خانه برای تأمین دمای رفاه منازل (۲۱-۱۸ درجه سانتیگراد) در صرفه جویی گاز همراهی لازم را به عمل آورند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در پایان اظهارداشت: امید است در زمستان امسال با همراهی مردم در صرفه جویی مصرف گاز، دچار افت فشار نشویم و نیازی به قطع گاز برخی صنایع به دلیل تأمین گاز بخش های خانگی نباشد.

