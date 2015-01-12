دانشکده های پزشکی تجمیع می شوند/ گسترش بی رویه آفت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن هاشمی امروز در بیستمین جشنواره تحقیقات پزشکی رازی عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب پیشرفت های زیادی در حوزه علوم پزشکی صورت گرفته است در صورتی که زمان زیادی از آن روزها نگذشته ولی از نظر پیشرفت و ارتقا قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیستیم.

وی با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی و دانشمندان در کشور افزود: پیشرفت های پزشکی مرهون تلاش شخصی و گاها جمعی است.گروه های مختلف مهندسی پزشکی و غیر مهندسی با هزینه های شخصی خود به پژوهش می پردازند که این باعث افتخار است.

هاشمی اظهار داشت: درحالی 40 درصد علم کشور در حوزه پزشکی تولید می شود که صرفا 12درصد از بودجه های پژوهشی در این بخش هزینه می شود.

وی عنوان کرد: قبل از اینکه دولت تدبیر و امید شروع به کار کند در فاصله 6 ماه شاهد اعطای مجوز 25 دانشکده پزشکی و دندان پزشکی در کشور بودیم با این حال ما تاکنون ما موافقتی با این موضوع نداشتیم و این گسترش بی رویه دانشکده های پزشکی می تواند آفت باشد و به اساس پژوهش آسیب برساند.

وی با بیان اینکه باید این وضعیت ساماندهی شود، گفت: ساماندهی آموزشی و جلوگیری از گسترش بی رویه دانشگاه ها امری ضروری است. 90 دانشکده پزشکی و تعداد زیادی دانشکده های دندانپزشکی در کشور وجود دارند از این رو ما باید این دانشکده ها را تجمیع کنیم و به امر تحقیق در این دانشگاه ها نیز توجه داشته باشیم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: امیدواریم آیین نامه ها در این خصوص ارتقا یابند و بازنگری شوند تا افراد را به پژوهش در کشور ترغیب کنیم.

وی یادآور شد: در حوزه آموزش نیز روش های اعمال جذب اعضای هیات علمی طوری است که نمی توانیم بهترین ها را انتخاب کنیم.

حسن هاشمی در حاشیه بیستمین جشنوراه تحقیقات پزشکی رازی در جمع خبرنگاران عنوان کرد: تجمیع دانشکده‌های علوم پزشکی به معنای ادغام این دانشگاه‌ها نیست، بلکه از این طریق از گسترش دانشگاه‌ها در کشور جلوگیری می‌شود و دانشگاه‌های بزرگ نیز می توانند با واگذاری اموری چون پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی به دیگر دانشگاهها، به برنامه های مهمتر خودبرسند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در استان خراسان تعداد قابل توجهی دانشکده پزشکی داریم که قرار است در قالب یک قطب فعالیت‌های خود را هماهنگ کنند، ولی در هر صورت دانشگاهها هویت اصلی خود را حفظ می کنند.

هاشمی خاطرنشان کرد: چهار دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در قالب قطب، فعالیت خود را اجرایی می کنند ولی هر کدام از این دانشگاه‌ها ماهیت اصلی خود را حفظ خواهند کرد. همچنین یک شورای هماهنگی ایجاد می شود تا برنامه‌های این دانشگاه‌ها را هماهنگ کند.

وی درباره تاثیر بخش خصوصی به امر پژوهش توضیح داد و گفت: بخش خصوصی هم می تواند در تولیداتی سرمایه گذاری کند. البته اگرچه تولیدات داخلی ما ضعیف است ولی موظف هستیم بهترین ها را برای مردم فراهم سازیم.

وزیر بهداشت، در خصوص معاونت آموزشی وزارت بهداشت و رفتن دکتر ضیایی از این معاونت نیز گفت: حتما جایگزین شایسته ای انتخاب می کنیم.