به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از سلسله نشست های «آینده فرهنگ ایران» در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

مهدی کاموس مدیر کل دفتر مطالعات و رصد کالاهای فرهنگی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان با اعلام این خبر گفت: این نشست با حضور استاد دانیال سمیعی از متخصصان حوزه آینده پژوهی در کشور سه شنبه بیست و سوم دی ماه از ساعات ۱۰ الی ۱۲ ظهر در سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان به نشانی خیابان ولیعصر (عج) نبش زرتشت غربی ساختمان شماره ۲ سازمان (شهید نواب) طبقه اول برگزار می‌شود.

وی با بیان این که تا آخرسال جاری سه نشست دیگر از این سلسله نشستها برگزار می‌شود، افزود: موضوعات نشست های آینده در حوزه هایی مانند سینما، تئاتر، موسیقی و صنایع فرهنگی برنامه ریزی و تعیین شده است.