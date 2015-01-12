۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۹

برگزاری نخستین نشست از سلسله نشست‌های «آینده فرهنگ ایران»

دفتر مطالعات و رصد کالاهای فرهنگی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات نخستین نشست از سلسله نشست های مطالعاتی آینده فرهنگ ایران را با موضوع آینده پژوهشی در شبکه های اجتماعی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  نخستین نشست از سلسله نشست های «آینده فرهنگ ایران» در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

مهدی کاموس مدیر کل دفتر مطالعات و رصد کالاهای فرهنگی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان با اعلام این خبر گفت: این نشست با حضور استاد دانیال سمیعی از متخصصان حوزه آینده پژوهی در کشور سه شنبه بیست و سوم دی ماه از ساعات ۱۰ الی ۱۲ ظهر در سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان به نشانی خیابان ولیعصر (عج) نبش زرتشت غربی ساختمان شماره ۲ سازمان (شهید نواب) طبقه اول برگزار می‌شود.

وی با بیان این که تا آخرسال جاری سه نشست دیگر از این سلسله نشستها برگزار می‌شود، افزود: موضوعات نشست های آینده در حوزه هایی مانند سینما، تئاتر، موسیقی  و صنایع فرهنگی برنامه ریزی و تعیین شده است.

 

 

