توجه اتاق اصناف به مقوله برندسازی در همه صنایع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، دوازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون خانگی اصفهان شب گذشته با حضور ۱۰۵ مشارکت کننده در محل نمایشگاه های بین المللی استان گشایش یافت و تا ۲۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.

رییس اتحادیه صنایع مبل اصفهان در حاشیه گشایش این نمایشگاه اظهار کرد: نمایشگاه اصفهان اولین نمایشگاه صنعت مبل کشور که بخش فروش را حذف کرده است.

حجت ا... پورحقانی با اشاره به این که بهبود سطح کیفی نمایشگاه و برندسازی صنعت مبل از اهداف این اقدام بوده است، افزود: زمانی که تصمیم به برپایی نمایشگاه با حذف بخش فروش گرفتیم، برخی هشدار می دادند که از تعداد مشارکت کنندگان کاسته خواهد شد اما استقبال اعضای صنف از نمایشگاه نشان داد آنان از روند تخصصی تر کردن نمایشگاه صنف خود استقبال می کنند.

وی این امر را گویای دید بالای فعالان صنعت مبل استان و انگیزه آنان برای ارتقای سطح کیفی تولیدات و صنف دانست و ادامه داد: در نمایشگاه امسال ۸۰ درصد غرفه داران، تولیدکنندگان استان اصفهان و تنها ۲۰ درصد مشارکت کنندگان از سایر استان ها شامل فارس، خراسان رضوی و تهران هستند.

پورحقانی با اشاره به رعایت کلیه استانداردهای سلامت در مبلمان اصفهان گفت: این اتحادیه از طریق ۲۹ بازرس بر کیفیت و قیمت تولیدات نظارت دارد و مشکلات برخی واحدها را نیز از طریق بازرسان متذکر می شود. همچنین در صورت لزوم مشکل آن واحد صنفی در کمیسیون های اتحادیه به بررسی گذاشته می شود.

رییس مجمع امور صنفی استان نیز در بازدید از این نمایشگاه اظهار داشت: اتاق اصناف در همه صنایع به مقوله برندسازی توجه دارد و سعی دارد فرهنگ استفاده از برند را ترویج دهد.

سید محمدرضا پاک نژاد تأکید کرد: اتحادیه مبل اصفهان به دنبال ارتقا و رشد سطح کیفی تولیدات کارگاه های مبل سازی و ایجاد کارخانه های مدرن و برند در صنعت مبل کشور است تا محصولات این صنعت بتواند با نمونه های جهانی رقابت کند.

نمایشگاه‌‌‌ امسال در ۸۵۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی طی ساعات بازدید ۱۵تا ۲۲ پذیرای عموم علاقه مندان خواهد بود.

در این دوره با هدف تخصصی کردن نمایشگاه، بخش فروش که هرساله بحث عمده این نمایشگاه را تشکیل می داد، حذف گردیده تا با برگزاری نمایشگاه به صورت تخصصی، فعالان حاضر در نمایشگاه محصولات این صنعت را در جایگاه ویژه خود به نمایش بگذارند.

در این نمایشگاه انواع مبلمان خانگی شامل انواع مبلمان مدرن، کلاسیک و راحتی، سرویس خواب، ناهار خوری، پارچه مبلی، کاور مبل و خدمات وابسته عرضه شده است.