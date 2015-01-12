سمینار «هوش هیجانی کسب و کار» در اردبیل برگزار می شود

حسین وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هدف از برگزاری این سمینار آشنایی با مقوله هوش هیجانی و بکارگیری تکنیکهای آن در راستای افزایش میزان سود آوری سازمانها است.

وی با تاکید به اینکه هوش هیجانی از موضوعات روز علم روان شناسی است، افزود: در این مبحث به مقوله تاثیر بهره هوشی به جای ضریب هوشی توجه می شود.

دبیر اتاق بازرگانی استان با تاکید به اینکه آن چه کارایی ذهن‌ی افراد را تغییر دهد می‌تواند تجارت و کار آن‌ها را نیز دگرگون سازد، اضافه کرد: در حقیقت متخصصان معتقدند که بهرهٔ هوش هیجانی افراد مهم‌تر از ضریب هوشی آنها است.

وثوقی برگزاری دوره هایی از این دست را با هدف آشنایی مدیران با علوم روز دنیا در عرصه کسب و کار دانست و گفت: اتاق بازرگانی اردبیل ماهانه نزدیک به دو دوره آموزشی را برگزار می کند.

وی با بیان اینکه عمده استقبال از دوره ها توسط دانشجویان علوم مرتبط است، ابراز امیدواری کرد به دلیل اهمیت مقوله های تحت بررسی حضور مدیران واحدهای تولیدی در دوره های آموزشی افزایش یابد.

دبیر اتاق بازرگانی استان موفقیت در عرصه تجارت و کسب و کار را مرهون آشنایی با علوم جدید می داند و تاکید دارد که افزایش سطح آگاهی مدیران واحدهای تولیدی، تجار و بازرگان از سوی اتاق اردبیل دنبال می شود.

به گفته وثوقی این سمینار روز سه شنبه ۲۳ دی ماه در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی استان اردبیل راس ساعت ۱۵ بعد از ظهر برگزار می شود.

استاد مدعو این سمینار منصور همایونی نژاد عضو مرکز پژوهشی اتاق بازرگانی ایران است.