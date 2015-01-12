  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۲

با ورود به شبکه توزیع بین‌المللی/

«شوفر» ایرانی هم جهانی شد

«شوفر» ایرانی هم جهانی شد

بازی رایانه‌ای «شوفر» با کسب GreenLight از شبکه توزیع دیجیتال بازی از استیم توانست به بازار توزیع بین‌المللی دست یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه استیم یکی از بزرگترین شبکه‌های ناشر بازی‌های رایانه‌ای در دنیا محسوب می شود که بسیاری از شرکت‌های بزرگ برای نشر بازی‌های خود به این شبکه مراجعه می‌کنند.

شبکه استیم حدود 480 میلیون عضو دارد که شرکت‌های بازی سازی برای نشر بازی، تولیدات خود را در این شبکه به اشتراک می‌گذارند و با رای اعضا و همچنین با توجه به نحوه ساخت و اطلاعات بازی، 100 عنوان بازی از بین بازی های به اشتراک گذاشته شده انتخاب و وارد نشر بین‌المللی می شود.

بازی شوفر

عرضه بازی در شبکه استیم

بازی رایانه‌ای شوفر با دارا بودن استاندارهای بین‌المللی در تولید توانسته نظر کاربران را در شبکه استیم جلب و برای نشر بین المللی در این شبکه انتخاب شود.

بازی رایانه‌ای "شوفر" یک بازی مستقل ایرانی به سبک ریسیگ (مسابقه‌ای) است که در سال 1393 توسط استودیو ژووری مانگ ساخته شده است، گیم پلی بازی بر اساس قوانین واقعی فیزیک شبیه سازی شده است.

محمد حیدری مدیرعامل استودیو ژووری مانگ، مدیر فنی و طراح بازی به همراه ایوب سعیدی مدیر صدا و موسیقی، نوید شاد و فارز هدایتی از مدیران هنری بازی رایانه‌ای شوفر هستند

بازی شوفر.

لوکیشن‌های بازی در محیط‌های کوهستانی زاگرس اتفاق می‌‌افتد، در طراحی مسیر‌ها بسیار سعی شده تا اتمسفر آن‌ها علاوه بر واقعیت، سبک و سیاق ایرانی داشته باشند، همچنین سازندگان بازی برای طراحی اتومبیل‌های داخلی از فناوری اسکن سه بعدی بهره می‌برند، این امر سبب می‌شود تا اتومبیل‌ها کاملا واقعی به نظر برسند.

تخریب پذیری اتومبیل‌ها داینامیک است و نسبت به شدت و زاویه ضربه‌ها محاسبه می‌شوند که این ویژگی سبب می ‌شود صحنه تصادفات، واقعی‌تر به نظر برسد. موسیقی این بازی نیز طیف جدیدی از موسیقی بومی هر منطقه را شامل می‌شود و از لحاظ ریتمیک در موازات با گیم پلی حرکت می‌کند و به نحوی مکمل آن محسوب می‌شود.

کد مطلب 2463254

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • معین ۲۰:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      با تشکر از فعالیت جوانان ایرانی ای کاش نام بازی ایرانی انتخاب می شد. شوفر واژه ای فرانسوی است که در گذشته به دلیل تفوق فرانسه بر انگلیسی با حضور اولین خودرو ها از زبان فرانسه وارد فرهنگ فارسی شد. البته برخی که با زبان فرانسه آشنایی ندارند گمان می کنند این واژه معادل قدیمی برای راننده است. البته در این بازی از املای دیگری غیر از املای اصلی استفاده شده است که معلوم نیست عمدا انتخاب شده است و یا باز هم به دلیل عدم آشنایی با زبان فرانسه بوده است. املای اصلی فرانسه ایمگونه است: chauffeur
    • مبین ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۳۰
      0 0
      پاسخ
      آقای معین این یک بازی تنها در کشور ایران توزیع نمی شود بلکه در کشور های دیگر نیز توزیع می شود اگه اسم این بازی فارسی باشد دیگر کسی در کشور های دیگر این بازی را نمی خرد در ضمن واژه ی شوفر در ادبیات کردی و فارسی نیز آمده است . این بازی به دست جوانان کرد طراحی شده است و واژه ی شوفر بخاطر این انتخاب شده است که این بازی توزیع بین المللی خواهد شد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها