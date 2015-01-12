«شوفر» ایرانی هم جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه استیم یکی از بزرگترین شبکه‌های ناشر بازی‌های رایانه‌ای در دنیا محسوب می شود که بسیاری از شرکت‌های بزرگ برای نشر بازی‌های خود به این شبکه مراجعه می‌کنند.

شبکه استیم حدود 480 میلیون عضو دارد که شرکت‌های بازی سازی برای نشر بازی، تولیدات خود را در این شبکه به اشتراک می‌گذارند و با رای اعضا و همچنین با توجه به نحوه ساخت و اطلاعات بازی، 100 عنوان بازی از بین بازی های به اشتراک گذاشته شده انتخاب و وارد نشر بین‌المللی می شود.

عرضه بازی در شبکه استیم

بازی رایانه‌ای شوفر با دارا بودن استاندارهای بین‌المللی در تولید توانسته نظر کاربران را در شبکه استیم جلب و برای نشر بین المللی در این شبکه انتخاب شود.

بازی رایانه‌ای "شوفر" یک بازی مستقل ایرانی به سبک ریسیگ (مسابقه‌ای) است که در سال 1393 توسط استودیو ژووری مانگ ساخته شده است، گیم پلی بازی بر اساس قوانین واقعی فیزیک شبیه سازی شده است.

محمد حیدری مدیرعامل استودیو ژووری مانگ، مدیر فنی و طراح بازی به همراه ایوب سعیدی مدیر صدا و موسیقی، نوید شاد و فارز هدایتی از مدیران هنری بازی رایانه‌ای شوفر هستند

.

لوکیشن‌های بازی در محیط‌های کوهستانی زاگرس اتفاق می‌‌افتد، در طراحی مسیر‌ها بسیار سعی شده تا اتمسفر آن‌ها علاوه بر واقعیت، سبک و سیاق ایرانی داشته باشند، همچنین سازندگان بازی برای طراحی اتومبیل‌های داخلی از فناوری اسکن سه بعدی بهره می‌برند، این امر سبب می‌شود تا اتومبیل‌ها کاملا واقعی به نظر برسند.

تخریب پذیری اتومبیل‌ها داینامیک است و نسبت به شدت و زاویه ضربه‌ها محاسبه می‌شوند که این ویژگی سبب می ‌شود صحنه تصادفات، واقعی‌تر به نظر برسد. موسیقی این بازی نیز طیف جدیدی از موسیقی بومی هر منطقه را شامل می‌شود و از لحاظ ریتمیک در موازات با گیم پلی حرکت می‌کند و به نحوی مکمل آن محسوب می‌شود.