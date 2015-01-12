افتتاح طرح های صنعتی و کشاورزی به مناسبت دهه فجر در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی دهه مبارک فجر در کرمانشاه که با حضور معتمدان و بزرگان، نمایندگان احزاب سیاسی و NGO ها برگزار شد، اظهار داشت: محوریت کارها باید به مردم سپرده شود چرا که اصل و اساس پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای تلاش آنها بوده و مردم صاحبان اصلی نظام هستند.

وی در ادامه افزود: پیام دهه فجر امسال باید بیش از هر زمان دیگری، پیام همدلی، تفاهم و کدورت زدایی باشد.

رنجبر خواستار تعامل هر چه بیشتر مردم در برگزاری برنامه های دهه فجر شد و گفت: انقلاب خون بهای شهیدان و مرهون شجاعت و دلاوری های جوانانی است که هیچ گروه، جناح و حزبی به تنهایی نمی تواند آن را مصادره کند.

فرماندار کرمانشاه، مساجد را به عنوان مهمترین کانون های فرهنگی و تبلیغی برگزاری مراسمات ملی و مذهبی معرفی کرد و افزود: جشن های ملی که رکن اصلی آن مردم هستند باید در روستاها نیز اجرا شود.

وی خاطر نشان کرد: اصناف نیز به عنوان یک ظرفیت و پتانسیل خوب می تواننند در این زمینه نقش آفرینی خوبی داشته باشند.

افتتاح طرح ها و پروژه های صنعتی و کشاورزی در دهه فجر

فرماندار کرمانشاه در ادامه از افتتاح چندین طرح و پروژه به مناسبت دهه مبارک فجر در این شهرستان خبر داد و گفت: در بخش صنعت و معدن ۱۵ طرح با اعتبار ۴ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد که زمینه اشتغال ۲۷۱ نفر را فراهم می کند.

رنجبر همچنین از افتتاح ۲۰ طرح با اعتبار ۹ میلیارد تومان در بخش کشاورزی خبر داد و افزود: افتتاح این طرح ها زمینه اشتغالزایی ۱۰۳ نفر را فراهم می کند.

وی یادآور شد: در دهه فجر امسال همچنین کار گاز رسانی به ۱۰ روستای کرمانشاه انجام خواهد شد، ضمن اینکه ۱۰ مسجد و یک ایستگاه خودکار اقلیم هوا شناسی نیز در این ایام افتتاح خواهد شد.

رنجبر در خصوص راهپیمایی روز ۲۲ بهمن نیز گفت: محوریت شمال شهر کرمانشاه برای ایجاد تمرکز به ناحیه مقاومت بسیج سپرده می شود و محوریت جنوبی با تدبیر و مسئولیت شورای هماهنگی حداقل ۱۰۰ نفر از معتمدان و پیشکسوتان با بازوبندهای مخصوص جهت نظم دادن به صفوف راهپیمایان انجام می شود.

فرماندار کرمانشاه یادآور شد: با توجه به اینکه افراد مسن نیز در راهپیمایی حضور دارند، اداراتی که در مسیر قرار دارند امکانات رفاهی را فراهم خواهند کرد.

وی محل تجمع راهپیمایان را چهار راه بسیج عنوان کرد و گفت: ایستگاه های عکاسی نیز برای کودکان به منظور ثبت عکس های یادگاری برپا خواهد شد.