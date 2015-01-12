رقابت داروی ایرانی کاهنده چربی خون با مشابه انگلیسی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا دبیر سیاقی روز دوشنبه در نشست خبری به تشریح داروی جدید رزوواستاتین پرداخت و گفت: تحقیقات برای تولید این دارو، از سال گذشته آغاز شده بود که در نهایت توانستیم اواخر تابستان امسال، پروانه تولید آن را از وزارت بهداشت دریافت کنیم.

وی از رزوواستاتین به عنوان نسل جدیدتری از داروهای کاهنده چربی خون نام برد و افزود: این دارو، رقیب داروی خارجی (CRESTOR) محصول بریتانیا است که وارد کشورمان می شود. با تولید این دارو در دوزهای مختلف 5،10، 20 و 40 میلی گرم، در حال حاضر تنها تولید کننده داخلی این دارو هستیم.

دبیر سیاقی به قیمت این دارو در دوزهای مختلف اشاره کرد و گفت: رزوواستاتین در دوزهای 5، 10، 20 و 40 میلی گرم به ترتیب 5600، 9800، 15400 و 27000 هزار تومان، توسط وزارت بهداشت تعیین شده و شرکت تولید کننده آن هیچ دخالتی در نرخ گذاری دارو ندارد.

وی ادامه داد: قیمت داروی ایرانی حداقل یک سوم نرخ داروی خارجی است بطوریکه نوع خارجی این دارو با دوز 10 میلی گرم 45 هزار تومان قیمت دارد.

مديرعامل شرکت داروسازی فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)، رزوواستاتین را یک داروی ژنریک معرفی کرد که ماده اصلی آن از هند وارد کشورمان می شود.

به گفته دبیر سیاقی، داروی رزوواستاتین علاوه بر اینکه داروی کاهنده چربی خون است، مزایای دیگری دارد که همین مسئله باعث می شود نسبت به داروهای مشابه، از اهمیت بیشتری برای بیماران و پزشکان برخوردار باشد.

وی تاکید کرد: رزوواستاتین موجب تنظیم کلسترول بد و خوب بدن شده و از بروز سکته های قلبی و مغزی نیز پیشگیری می کند.

دبیرسیاقی در ارتباط با بیمه این دارو، گفت: رزوواستاتین حداقل باید یک سال در بازار دارویی عرضه شود و پس از آن، وزارت بهداشت برای بیمه شدن یا نشدن آن تصمیم می گیرد و این موضوع ارتباطی به شرکت تولید کننده دارو ندارد.

وی با اعلام اینکه داروی آتروواستاتین به عنوان یکی از پرمصرف ترین داروهای کاهنده چربی خون مصرف می شود، افزود: این دارو عوارضی مثل کشیدگی عضلات پشت ساق پا دارد که داروی رزوواستاتین، این عارضه را ندارد.