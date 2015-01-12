علی جنتی از پردیس خاوران بازدید کرد/ روزهای تئاتری آقای وزیر

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه 21 دی ماه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه حجت الاسلام و المسلمین امرودی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از پردیس حرفه ای تئاتر خاوران بازدید کرد. در این بازدید مهدی محمود اقدم مدیرعامل پردیس تئاترحرفه ای خاوران، مشاور و دبیر گروه مراکز فرهنگی گردشگری شهرتهران، مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد، ضرغامی مدیرکل ارشاد استان تهران، مهندس راحتی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، اردشیر صالحپور دبیرجشنواره بین المللی تئاتر فجر، اتابک نادری و... نیز حضور داشتند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات همراه در ساعت 8 صبح از سالن نمایش اصلی این مجموعه با ظرفیت 1200 نفر، دارای سن متحرک به عمق 6 متر، سیستم شوتینگ سایدبای ساید، مجهزشده به پرژکتورهای حرفه ای تئاتر، همچنین 5سالن بلک باکس با ظرفیت تقریبی 250 تا 300 نفر و تنها سالن قاب ایتالیایی ویژه نمایش های کودک و نوجوان این مجموعه بازدید کرد. سپس محوطه تئاترخیابانی برای اجرای نمایش های آیینی سنتی همچنین ساختمان اداری این مجموعه بازدید شد.

در ادامه جلسه ای جهت بررسی تعامل و همکاری های مشترک بین معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و وزارت ارشاد برگزار شد.

در این جلسه جنتی ضمن ابراز امیدواری نسبت به راه اندازی پردیس حرفه ای تئاتر خاوران، اشاره کرد: احداث پردیس حرفه ای تئاتر، فرصت مغتنمی برای همکاری های صمیمانه، فرهنگی درجهت تعامل دو سویه وزارت ارشاد اسلامی و شهرداری تهران است تا براساس منویات مقام معظم رهبری آثار فاخر و ماندگار در نظام جمهوری اسلامی ایران خلق شود. بنابراین این دوره فرصت مناسبی است تا همکاری صمیمانه با علاقه و با حس مسئولیت بین بخش های فرهنگی دستگاه های مختلف شکل بگیرد.

وی افزود: در سایه این همکاری است که کارهای ماندگار و فاخر در نظام جمهوری اسلامی ایران به ثمر می نشیند. من فکر می کنم در سایه حمایت های مفید از فعالیت ها و آثار هنری است که کارهای فاخر و ماندنی متولد می شود.

حجت الاسلام و المسلمین امرودی ضمن تایید سخنان وی، از تشکیل گروه مراکز فرهنگی گردشگری شهر تهران خبرداد و گفت: گروه مراکز فرهنگی گردشگری شهر تهران شامل باغ موزه قصر، خانه موزه شهید بهشتی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی و... است. مراکز فرهنگی گردشگری شهر تهران از بدو تاسیس تاکنون همکاری های مشترک با سایر مراکز متعدد فرهنگی گردشگری برقرار کردند و توانسته اند تاکنون گام مهمی در راستای معرفی هرچه بیشتر ارزش های انقلاب اسلامی بردارند. مجموعه گروه مراکز فرهنگی گردشگری شهر تهران نیز در همکاری با وزارت ارشاد اسلامی پل ارتباطی موثری خواهد بود.

همچنین معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران درخصوص همکاری و تعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران عنوان کرد: این همکاری اساسا در راستای منویات مقام معظم رهبری خواهد بود و از هنرمندان در زمینه خلق آثار و فاخر دینی، ملی و هنری حمایت می کند تا شرایط را برای تولید آثار فاخر و تقویت هویت آئینی، دینی و ملی فراهم کند.

گروه مراکز فرهنگی گردشگری شهر تهران با دبیری مهدی محمود اقدم درسال جاری به بهره برداری رسیده و تاکنون برخی از آثار نمایشی و آثار ملی، مذهبی دیگر در این مجموعه ها به نمایش گذاشته شده است. این جلسه در ساعت 10:30 خاتمه یافت.