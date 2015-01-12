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۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا- استرالیا؛

پیروزی پرگل ژاپن مقابل فلسطین

پیروزی پرگل ژاپن مقابل فلسطین

مدافع عنوان قهرمانی رقابتهای فوتبال جام ملت‌های آسیا گام نخست را با پیروزی پرگل برابر فلسطین محکم برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ژاپن در نخستین بازی خود در جام ملت‌های آسیا برابر فلسطین به پیروزی پرگل 4 بر صفر دست یافت. این تیم که با همه لژیونرهای سرشناس خود پای به میدان گذاشته بود در نیمه نخست سه بار توسط اندو(8)، اوکازاکی(25) و هوندا(44- پنالتی) دروازه حریف را گشود. در نیمه دوم نیز یوشیدا(49) برای این تیم گلزنی کرد. از دقیقه 73 این بازی نیز مهینا از فلسطین با دریافت کارت قرمز اخراج شده بود.

ژاپنی‌ها با ارایه یک بازی برتر و بدون اینکه فشار آنچنانی به خود وارد کنند با این برد پرگل در صدر جدول گروه D ایستادند و برای همه مدعیان این دوره از مسابقات خط و نشان کشیدند و نشان دادند که مدعی اصلی قهرمانی در این مسابقات هستند.

برد 4 بر صفر ژاپن مقابل فلسطین سومین برد چهارگله این دوره از مسابقه بود. پیش‌تر استرالیا مقابل کویت 4 بر یک برنده شده بود امارات هم این نتیجه را برابر قطر تکرار کرد.

کد مطلب 2463270

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