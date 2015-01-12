به گزارش خبرگزاری مهر، در اين جدول كه به نسبت سالهاي قبل زودتر منتشر مي شود، گروههاي شركتكننده در هر بخش به تفكيك ژانر موسيقي و بخش هاي شركت كننده معرفي مي شوند. این در حالی است که در اين دوره از جشنواره گروهها در 7 تالار شهر تهران از 24 بهمن ماه تا يكم اسفندماه روي صحنه خواهند رفت.
تالارهاي وحدت، رودكي، ايوان شمس، تالارهای فرهنگسراي نياوران، فرهنگسراي ارسباران، برج آزادي و مركز همايشهاي برج ميلاد ميزبان گروههاي شركت كننده در سي امين جشنواره بين المللي موسيقي فجر هستند.
جدول سي امين جشنواره بين المللی موسيقي فجر چهارشنبه 1 بهمن ماه از سوی روابط روابط عمومي اين جشنواره اعلام مي شود.
