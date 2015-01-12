  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸

جدول نهایی جشنواره موسیقی فجر اول بهمن منتشر می‌شود

جدول نهایی جشنواره موسیقی فجر اول بهمن منتشر می‌شود

جدول اجراهای سی امين جشنواره بين المللی موسيقی فجر چهارشنبه اول بهمن ماه به صورت رسمی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين جدول كه به نسبت سال‌هاي قبل زودتر منتشر مي شود، گروه‌هاي شركت‌كننده در هر بخش به تفكيك ژانر موسيقي و بخش هاي شركت كننده معرفي مي شوند. این در حالی است که در اين دوره از جشنواره گروه‌ها در 7 تالار شهر تهران از 24 بهمن ماه تا يكم اسفندماه روي صحنه خواهند رفت.

تالارهاي وحدت، رودكي، ايوان شمس،‌ تالارهای فرهنگسراي نياوران، فرهنگسراي ارسباران، برج آزادي و مركز همايش‌هاي برج ميلاد ميزبان گروه‌هاي شركت كننده در سي امين جشنواره بين المللي موسيقي فجر هستند.

جدول سي امين جشنواره بين المللی موسيقي فجر چهارشنبه 1 بهمن ماه از سوی روابط روابط عمومي اين جشنواره اعلام مي شود.

کد مطلب 2463271
علیرضا سعیدی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها