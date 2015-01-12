به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم بعد از نماز مغرب و عشا و با تلاوت کلامالله مجید توسط استاد کریم منصوری آغاز خواهد شد. سخنرانی معصومه آباد از آزادگان دوران دفاع مقدس و نویسنده کتاب «من زنده ام» و مداحی حاج سید مجید بنیفاطمه از دیگر بخشهای این یادواره شهدا خواهد بود.
در این مراسم که با اجرای فرزاد جمشیدی برگزار میشود، اصغر نقیزاده از رزمندگان و هنرمندان سینمای دفاع مقدس به خاطرهگویی خواهد پرداخت و سیامک رجاور از شعرای آیینی شعر خوانی خواهد کرد
به دلیل عملیات ساخت و ساز ساختمان مسجد پنبهچی مراسم یادواره شهدا در حسینیه قائم آلمحمد واقع در خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای خیابان بشیری برگزار خواهد شد.
نظر شما