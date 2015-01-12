۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۳

هم‌زمان با سالگرد عملیات کربلای 5/

راوی «من زنده‌ام» در یادواره شهدای مسجد پنبه‌چی سخن می‌گوید

همزمان با سالروز عمليات غرور آفرین كربلای پنج، بيست و هشتمین يادواره شهدای بسيج مسجد پنبه‌چی پايگاه مقاومت عاشورا پنج شنبه، 25 دی‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم بعد از نماز مغرب و عشا و با تلاوت کلام‌الله مجید توسط استاد کریم منصوری آغاز خواهد شد. سخنرانی معصومه آباد  از آزادگان دوران دفاع مقدس و نویسنده کتاب «من زنده ام»  و مداحی حاج سید مجید بنی‌فاطمه از دیگر بخش‌های این یادواره شهدا خواهد بود.

در این مراسم که با اجرای فرزاد جمشیدی برگزار می‌شود، اصغر نقی‌زاده از رزمندگان و هنرمندان سینمای دفاع مقدس به خاطره‌گویی خواهد پرداخت و سیامک رجاور از شعرای آیینی شعر خوانی خواهد کرد

به دلیل عملیات ساخت و ساز ساختمان مسجد پنبه‌چی مراسم یادواره شهدا در حسینیه قائم آل‌محمد واقع در خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای خیابان بشیری برگزار خواهد شد.

