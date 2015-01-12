بیماری کبدچرب از عوارض استفاده از داروهای شیمیایی است

هوشمند فرهمند فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شیوع بالای بیماری ها که بخش اعظمی از آن محصول تغذیه نامناسب و عوارض بالای داروهای شیمیایی است امروز طب سنتی مطرح شده است که با تعلیم شیوه صحیح زندگی سالم به درمان بیماران بپردازند.

وی با بیان اینکه طب سنتی مقابل طب جدید قرار نگرفته بلکه مکمل کننده این طب است، ادامه داد: هم اکنون بسیاری از بیماریها همچون مشکلات حاد اورژانسی و تصادفات از طریق طب سنتی قابل درمان نیست.

محقق و متخصص طب سنتی در اصفهان با اظهار اینکه تغذیه نامناسب و مصرف بالای داروهای شیمیایی ضمن اینکه کبد چرب را به ارمغان آورده است، سیستم ایمنی بدن را پائین آورده و بار بیماریها را افزایش داده است، اعلام کرد: طب سنتی پیوند محکم بین جسم، نفس وروح ایجاد می کند.

وی با اظهار اینکه در طب سنتی با رعایت شش اصل می توان سلامتی جسم و روح و نفس را بدست آورد، اظهار داشت: برقراری تعادل میان هوا، حرکت و سکون ،خواب و بیداری، خوردنی و نوشیدنی،احتباس و استفراغ، اعراض نفسانی سبب بدست آوردن سلامتی می شود.

فرهمند فر با اعلام اینکه لازم است دولت سرمایه گذاری جدی در حوزه طب سنتی انجام دهد و دوره های آموزشی عموی برای عامه مردم فراهم سازد تا با شناخت مزاج ها واصول اولیه تندرستی از بیماریها پیشگیری کنند، افزود: در گذشته ها مردم اولین طبیب خود بودند و پس از اینکه بوسیله تغذیه عاجز از درمان خود شدند به طبیب مراجعه می کردند.

وی گفت: امامان بسیاری همچون امام محمد باقر فراگیری دانش سلامت را برای همه مردم یک ضرورت دانستند.

محقق ومتخصص طب سنتی در همین راستا به برگزاری همایش طب سنتی با هدف آشنایی مختتصر با طبایع و این طب ، تغذیه سالم ، پاکسازی و اصلاح مزاج، بارداری و تغذیه از سوی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی خبر داد و گفت: برگزاری این دسته از همایش ها ضمن آگاه سازی مردم برای این طب مطالبه مردمی را برای سالم زیستی افزایش می دهد.

وی گفت: طب سنتی باید به طور کامل واگذار به متخصصان و پزشکان شود نه اینکه عده ای از مردم تنها به دلیل تجربه کاری دخالت در این امر کنند.