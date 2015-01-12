هوای نفس انسان را به اعمال ناپسند دعوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی با اشاره به آیهای از سوره زحرف اظهار داشت: بشر همواره دو راه بر سر راه دارد، یکی راه سعادت و خداوند و دیگری راه شقاوت و شیطنت است.
وی بیان داشت: متأسفانه در جامعه ما راه شیطان بیشتر از راه خدا انتخاب میشود، خداوند میگوید بیشتر بندگانم از من غافل و دور هستند و توجهی به من ندارند.
استاد سطوح عالی حوزه تصریح کرد: اگر کارمان خدایی نباشد خداوند شیطان را بر ما قرار میدهد و نباید انتظار مزد از خدا داشته باشیم.
آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه هوای نفس همواره انسان را به کار ناپسند دعوت میکند، افزود: حضرت یوسف(ع) به خداوند گفت اگر زیبایی مرا به گناه میکشاند مرا به زندان ببر تا گناه نکنم.
کیفر گناهان بسیار سخت و زیاد است
وی ضمن تأسف از گناهانی که همه روزه مرتکب میشویم، ابراز کرد: ما بیپروا همواره گناه میکنیم و متوجه نیستیم که در دنیا بسیار اندک هستیم و کیفر گناهانمان در آن دنیا بسیار بیشتر است.
این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به دنیای پس از مرگ بیان کرد: هنگامی که عزیزی را تشییع میکنید دستور این است که نزدیکان بر سر قبر آن از دنیا رفته بنشینند و خیلی زود از آنجا دور نشوند اما متأسفانه در حال حاضر بلافاصله بعد از تشییع فرزندان را به خانه میبرند و اجازه نمیدهند بر سر قبر آن عزیز بنشینند و فاتحه قرائت کنند.
به فکر آینده باشید
وی خطاب به جمع حاضر یادآور شد: به فکر آیندهتان باشید و فکر دنیا و شکم نباشید، توجهتان به خدا باشد و به خداوند بگویید که در این نظام خدمت میکنیم چون تو فرمان دادهای.
آیت الله علوی گرگانی با اشاره به حدیثی از امام سجاد(ع) تصریح کرد: کارهایتان را با نیت خدا انجام دهید و برای خدا کار کنید تا مزد آن را خداوند به شما بدهد.
