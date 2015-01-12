  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۹

سرمربی تیم کشتی روسیه اعلام کرد:

دورخیز روسها برای کسب سهمیه المپیک

دورخیز روسها برای کسب سهمیه المپیک

سرمربی تیم کشتی فرنگی روسیه گفت: برای حضور در رقابتهای المپیک سال دشواری رو پیش رو داریم و باید حداکثر سهمیه های لازم را در رقابتهای جهانی کسب کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگی کوگیاشویلی با بیان مطلب فوق افزود: در حال آماده سازی تیم کشتی فرنگی روسیه جهت شرکت در رقابت های المپیک 2016 برزیل هستیم.

وی ادامه داد: امسال برای ما سال دشواری است و مسابقاتی همچون جام جهانی کشتی فرنگی در ایران، مسابقات قهرمانی جوانان جهان، بازیهای اروپایی و مسابقات جهانی در آمریکا ملاک عمل ما خواهد بود.

وی تصریح کرد: به دنبال این هستیم که بتوانیم هر 6 سهمیه المپیک 2016 ریو را در رقابتهای جهانی آمریکا بدست آوریم و تمام تلاش خود را برای این مهم انجام می دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نخستین اردوی آماده سازی تیم ما از امروز (دوشنبه) و به مدت 12 روز در منطقه آدلر برگزار می شود.

کد مطلب 2463275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها