دورخیز روسها برای کسب سهمیه المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگی کوگیاشویلی با بیان مطلب فوق افزود: در حال آماده سازی تیم کشتی فرنگی روسیه جهت شرکت در رقابت های المپیک 2016 برزیل هستیم.

وی ادامه داد: امسال برای ما سال دشواری است و مسابقاتی همچون جام جهانی کشتی فرنگی در ایران، مسابقات قهرمانی جوانان جهان، بازیهای اروپایی و مسابقات جهانی در آمریکا ملاک عمل ما خواهد بود.

وی تصریح کرد: به دنبال این هستیم که بتوانیم هر 6 سهمیه المپیک 2016 ریو را در رقابتهای جهانی آمریکا بدست آوریم و تمام تلاش خود را برای این مهم انجام می دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نخستین اردوی آماده سازی تیم ما از امروز (دوشنبه) و به مدت 12 روز در منطقه آدلر برگزار می شود.