پومسه کار قمی نشان برنز لیگ دسته اول کشور را به دست آورد

هاشم آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته پایانی رقابت‌های لیگ دسته اول پومسه کشور علیرضا حسنی، جلال قربان‌پور و سیدعباس رفیعی نمایندگان هیئت تکواندوی استان قم بودند و به ۳ مدال با ارزش دست یافتند.

وی افزود: علاوه بر مدال‌های نقره‌ای که پومسه‌رو‌ها در مسابقات رده‌های سنی زیر ۱۲ سال و ۱۸ تا ۳۰ سال لیگ دسته اول پومسه کشور برای تیم هیئت قم کسب کردند، سیدعباس رفیعی چهره باسابقه این رشته نیز توانست مقام سوم را به دست آورد.

دبیر هیئت تکواندوی قم افزود: سیدعباس رفیعی در رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال رقابت‌های لیگ دسته اول پومسه کشور به مقام سوم دست پیدا کرد تا با احتساب موفقیت‌هایی که در این فصل نصیب نمایندگان قم شد مجموعا شاهد یکی از دوره‌های موفق حضور پومسه‌روهای قم در لیگ‌ کشور باشیم.

آقایی بیان داشت: بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون تکواندو دیدارهای هفته‌های هفتم و هشتم از دور برگشت لیگ دسته اول پومسه مردان قهرمانی کشور با عنوان جام نشاط و با حضور تیم‌ها و نفرات رده‌های سنی مختلف به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد.

وی عنوان کرد: شرکت‌کنندگان در این هفته از رقابت‌ها در دو بخش انفرادی و تیمی به مصاف یکدیگر رفتند و رقابت‌های بخش انفرادی در رده‌های سنی کمتر از ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال، ۱۸ تا ۳۰ سال، ۳۱ تا ۴۰ سال، ۴۱ تا ۵۰ سال و ۵۱ تا ۶۰ سال برگزار شد.

دبیر هیئت تکواندوی قم تصریح کرد: همچنین شرکت‌کنندگان در مسابقات هفته‌های هفتم و هشتم لیگ دسته اول پومسه قهرمانی مردان کشور در بخش تیمی رده‌های سنی کمتر از ۱۷ سال، ۱۸ تا ۳۰ سال و بالای ۳۱ سال برای کسب عناوین بر‌تر با یکدیگر مسابقه‌ای دیدنی داشتند.

آقایی خاطرنشان کرد: در این مرحله از رقابت‌های علیرضا ‌حسنی از قم در رده ‌سنی کمتر از ۱۲ سال به مقام دوم دست یافت، ضمن اینکه در رده ‌سنی ۱۸ تا ۳۱ سال جلال‌ قربان‌پور از قم رتبه دوم را کسب کرد و در رده ‌سنی ۴۱ تا ۵۰ سال سیدعباس رفیعی از قم در جایگاه سوم ایستاد.