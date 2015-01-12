۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۱

در جشن بیمه سلامت همگانی؛

لوح تقدیر رئیس جمهور به مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اهدا شد

رئیس جمهور در جشن بیمه سلامت همگانی به پاس اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته برای برخورداری تمامی مردم ایران از پوشش بیمه‌ای، لوح تقدیری به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،در لوح اهدا شده توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی آمده است:

جناب آقای دکتر سیدتقی نوربخش

مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی

سلامت از بزرگترین نعمت‌های الهی و موهبتی است که پاس داشتن آن تکلیف هر انسان و وظیفه هر نظام اجتماعی و سیاسی است. شهروندان حق دارند که از دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های تضمین بهداشت و سلامت برخوردار باشند و بیمه همگانی پایه از جمله این زیرساخت‌ها برای تأمین و تضمین سلامت است. بیمه همگانی پایه راهی به سوی ارتقای سلامت فردی و تأمین عدالت درمانی نیز راهی برای تضمین سلامت اجتماعی است. از این منظر، ایجاد پوشش بیمه همگانی، اقدامی بزرگ برای دست یافتن به دو موهبت گرانقدر سلامت فردی و اجتماعی است.

اقدام ارزشمند سازمان بیمه سلامت ایرانیان در تحقق سیاست دولت تدبیر و امید برای زیر پوشش قرار دادن بیش از هشت میلیون جمعیت فاقد پوشش بیمه سلامت که حاصل تلاش شما و همکاران گرانقدرتان است، گامی به سوی عدالت اجتماعی و کمک به ترسیم آینده‌ای امید بخش‌تر برای مردمان این سرزمین است.

اینجانب مراتب تقدیر و تشکر خود و مردم شریف ایران را از این اقدام ارزنده اعلام داشته و از درگاه خداوند حکیم برای همه دست اندرکاران این موفقیت، پاداش الهی و توفیق خدمت بیشتر و خالصانه تر به ملت بزرگ ایران آرزو می‌کنم.

مهناز قربانی مقانکی

