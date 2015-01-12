لوح تقدیر رئیس جمهور به مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر،در لوح اهدا شده توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی آمده است:
جناب آقای دکتر سیدتقی نوربخش
مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی
سلامت از بزرگترین نعمتهای الهی و موهبتی است که پاس داشتن آن تکلیف هر انسان و وظیفه هر نظام اجتماعی و سیاسی است. شهروندان حق دارند که از دسترسی عادلانه به زیرساختهای تضمین بهداشت و سلامت برخوردار باشند و بیمه همگانی پایه از جمله این زیرساختها برای تأمین و تضمین سلامت است. بیمه همگانی پایه راهی به سوی ارتقای سلامت فردی و تأمین عدالت درمانی نیز راهی برای تضمین سلامت اجتماعی است. از این منظر، ایجاد پوشش بیمه همگانی، اقدامی بزرگ برای دست یافتن به دو موهبت گرانقدر سلامت فردی و اجتماعی است.
اقدام ارزشمند سازمان بیمه سلامت ایرانیان در تحقق سیاست دولت تدبیر و امید برای زیر پوشش قرار دادن بیش از هشت میلیون جمعیت فاقد پوشش بیمه سلامت که حاصل تلاش شما و همکاران گرانقدرتان است، گامی به سوی عدالت اجتماعی و کمک به ترسیم آیندهای امید بخشتر برای مردمان این سرزمین است.
اینجانب مراتب تقدیر و تشکر خود و مردم شریف ایران را از این اقدام ارزنده اعلام داشته و از درگاه خداوند حکیم برای همه دست اندرکاران این موفقیت، پاداش الهی و توفیق خدمت بیشتر و خالصانه تر به ملت بزرگ ایران آرزو میکنم.
