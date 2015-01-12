انجمن یاوران وقف در قم تشکیل شد

حجت الاسلام علی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ستاد مرکزی انجمن یاوران وقف تشکیل شده است که شامل بخشهای مختلفی از جمله دانشگاهها استان و علوم پزشکی، آموزش و پرورش و همچنین افراد متمول و نهادهایی که ارتباط خوبی با خیرین دارند میشود.
وی گفت: نیتهای وقفهای جدید جمع آوری شده است که اعضای انجمن یاوران وقف در این راستا در نهادها و ادارات خود اقداماتی انجام میدهند.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: جهت دهی خیرین برای وقفهای مورد نیاز جامعه، هدف اصلی تشکیل این انجمن است.
وی در خصوص وقفهای جمعی افزود: سازمان اوقاف سال قبل پیگیری کرده و راهکار قانونی ارائه شد تا همه افراد بتوانند واقف باشند.
حجت الاسلام عزیزی ادامه داد: در وقف جمعی، سهام وقف در بانکها ارائه شده و توسط افراد خریداری میشود و در بانک پس از خریداری وکالت برای وقف داده میشود و به این صورت افراد میتوانند با مشارکت خود در وقف سهیم شوند.
وی اضافه کرد: این نوع وقف در استان قم مطرح شده است و در آینده در این راستا اقداماتی انجام خواهد شد.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم در خصوص مسابقات قرآن اداره کل اوقاف و امور خیریه نیز افزود: مرحله استانی مسابقات اوقاف پایان یافت و ۲۵ نفر از مرحله استانی به مرحله کشوری راه یافتند.
