  1. استانها
  2. اصفهان
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳

اشراقی خبر داد:

كسب مقام سومی تيم نوجوانان پرسپوليس گلپايگان در مسابقات ليگ اصفهان

كسب مقام سومی تيم نوجوانان پرسپوليس گلپايگان در مسابقات ليگ اصفهان

گلپايگان- تيم فوتبال نوجوانان پرسپوليس گلپايگان در بين ۱۲ تيم شركت كننده از شهرستان های مختلف استان در مسابقات ليگ اصفهان به مقام سومی اين دوره دست يافت.

مسعود اشراقی سرپرست تيم پرسپوليس گلپايگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر كسب مقام سومی تيم نوجوانان پرسپوليس در مسابقات ليگ استان اظهار داشت: مسابقات ليگ در رده نوجوانان استان اصفهان با شركت ۱۲ تيم از شهرستان های مختلف استان از تاريخ ۲۵ شهريور به صورت رفت و برگشت آغاز شد كه در مرحله اول تيم پرسپوليس گلپايگان با اقتدار به عنوان سرگروه به مرحله بعدی مسابقات راه يافت.

وی افزود: در مرحله دوم برگزاری اين دوره از مسابقات تيم نوجوانان پرسپوليس گلپايگان تنها با يك شكست از تيم شهرداری كاشان قهرمان اين دوره به ديدار رده بندي راه يافت و در ديدار رده بندي كه روز جمعه ۱۹ دی ماه در ورزشگاه تختی اصفهان برگزار شد، موفق به شكست تيم تربيت نجف آباد با نتيجه ۴ بر ۳ شد و مقام سومی را از آن خود كرد.

در اين دوره از مسابقات كه با قهرمانی تيم شهرداری كاشان و نائب قهرمانی تيم آيندگان شاهين شهر و سومی تيم پرسپوليس گلپايگان به پايان رسيد، ۳ تيم برتر اول تا سوم جواز كسب حضور در مسابقات سوپر ليگ را به دست آوردند.

کد مطلب 2463292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها