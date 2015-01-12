منطقه آزاد اروند همایش سرمایه گذاری برگزار می کند

عبدالله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ماه های اخیر یک همایش سرمایه گذاری در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار کردیم و در آینده ای نزدیک نیز همایشی را به منظور سرمایه گذاری های بیشتر در شهرهای آبادان، مینوشهر و خرمشهر با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار می کنیم.

وی در خصوص اهداف برگزاری همایش سرمایه گذاری در سازمان منطقه آزاد اروند، توضیح داد: با برگزاری همایش سرمایه گذاری، سرمایه گذاران با توانمندی و فرصت های سرمایه گذاری خوبی که در منطقه آزاد اروند است، آشنا می شوند.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص مزایای سرمایه گذاری در این منطقه افزود: نیروی ارزان، انرژی و وجود بازارهای خوب بخشی از مزایای سرمایه گذاری در این منطقه است.

کعبی با اشاره به علاقمندی کشورهای خارجی به منظور سرمایه گذاری در شهرهای آبادان، مینو شهر و خرمشهر، تاکید کرد: امارات متحده عربی، چین، عراق، اسپانیا و بلژیک کشورهایی هستند که از ظرفیت های این منطقه بازدید کرده اند.

وی با بیان اینکه ظرفیت های بالایی در این منطقه وجود دارد، ابراز امیدواری کرد: به طور حتم با حضور سرمایه گذاران خارجی در این منطقه، سرعت رشد و توسعه افزایش پیدا می کند.