تسهیلات ارزان قیمت به روستاییان قزوین اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حبیبی انبوهی ظهر دوشنبه در گردهمایی شوراها و دهیاران بخش اسفرورین شهرستان تاكستان اظهارداشت: در گذشته روستاهای ما به عنوان یک راه حل برای نیازها، مشكلات و معضلات جامعه محسوب می شدند و دولتها تامین نیازهای استراتژیک جامعه را در روستاها جستجو می كردند و امروز جایگاه روستا به یک صورت مسئله تنزل یافته است و دولت و مدیران باید تدبیری برای حل مسئله روستاها بیاندیشند.

وی با اشاره به اینكه این امر ناشی از خطا در برنامه های اتخاذ شده برای توسعه بوده است افزود: روند مهاجرت از روستا به شهر که از سالهای پیش از انقلاب آغاز شده بود پس از انقلاب نیزعلیرغم خدماتی كه نظام اسلامی به روستاها ارائه كرد تشدید یافت بنحوی كه نسبت جمعیت روستاها به شهر كه درسرشماری سال ۱۳۳۵ – ۲۷ به ۷۳ بوده است در آخرین سرشماری دقیقا معكوس شده است و این به آن خاطر است كه برنامه های توسعه روستایی، صرفا نگاه محرومیت زدایی وفقر زدایی را مطمح نظر داشته است و توانمند سازی روستائیان و توسعه اقتصادی روستاها را مورد هدف قرار نداده است.

انبوهی افزود: دولت تدبیر وامید با هدف قرار دادن بهبود معیشت مبتنی بر تولید روستائیان، اهتمام جدی به این امر معمول داشته است و در همین راستا معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور با ارائه طرح مشاركت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستا از همه فعالیتهای اقتصادی روستائیان اعم از تولیدی یا خدماتی كه در قالب شركتهای تعاونی یا سهامی یا بصورت فردی توسط اشخاص حقیقی توسط روستائیان معرفی شود به میزان ۳برابر آورده آنان تسهیلات ارزان قیمت اعطاء می کند.

وی از اعضای شورای اسلامی ود هیاران خواست ضمن تبیین و معرفی این طرح به روستائیان آنها را برای استفاده ازاین تسهیلات به فرمانداری ها برای گذراندن فرایند قانونی و اقدامات متعاقب معرفی کنند.