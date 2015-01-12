کاهش ۳۹ درصدی فوتی های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در اصفهان

علی سلیمانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۹ ماهه اخیر سال جاری آمار اجساد معاینه شده ناشی از سوء مصرف مواد مخدر که در اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند تعداد ۱۴۰نفر شامل ۱۶ زن و ۱۲۴ مردبوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۳۹ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین در ارتباط با فوتی های ناشی از حوادث کار در اصفهان بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون ۱۱۲ مرد به دلیل حوادث ناشی از کار فوت شده و در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است تعداد موارد فوت ناشی ازحوادث کار در ۹ ماهه اخیر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ و چهار دهم درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت: در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با دو هزار و ۲۶۴ مورد شامل ۱۱۸ زن و دو هزار و ۱۴۶ مرد نسبت به مدت مشابه سال قبل یک و هشت دهم درصد کاهش داشته است.

سلیمانی پور گفت: از ابتدای سال تاکنون در ۹ ماهه اخیر تعداد پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسیون های پزشکی قانونی استان ۸۲۹ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: ازکل پرونده‌های به نتیجه رسیده در این مدت، ۴۳۹ مورد مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های پزشکی قانونی، ۲۱۲ مورد مرتبط بارسیدگی به پرونده های قصور پزشکی و ۱۸۴مورد روانپزشکی بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان نیز خبر از افزایش آمار متوفیات ناشی از حوادث ترافیکی در استان اصفهان داد و اظهار داشت: در ۹ ماهه اخیر ، ۸۸۷ نفر در حوادث ترافیکی استان اصفهان جان خود را از دست دادند که اين آمار در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، ۲ و یک دهم درصد افزایش را نشان مي‌دهد.

وی بیان داشت: از مجموع تلفات حوادث ترافیکی ۹ ماهه اخیر در اين استان ۲۰۷ نفر زن و ۶۸۰ نفر مرد بودند.

سلیمانی پور گفت: قابل توجه اینکه بيشترين تلفات حوادث ترافیکی با ۴۸۹ مورد در جاده‌هاي برون‌ شهري و پس از آن با ۳۳۹ مورد در مسيرهاي درون ‌شهري، ۴۲ مورد در جاده‌هاي ‌روستايي، ۱۴ مورد مربوط به جاده های خارج استان و سه مورد نامعلوم گزارش شده است.

وی اضافه کرد: در ۹ ماهه اخیر، ۱۷ هزار و ۳۸۵ مصدوم حوادث ترافیکی به اداره کل پزشکي قانوني استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه كردند که از اين تعداد ۱۲ هزار و ۴۶۴ نفر مرد و ۴ هزار و ۹۲۱ نفر زن هستند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان ادامه داد: مصدومين حوادث ترافیکی ۹ ماهه امسال در مقايسه با مدت زمان مشابه سال قبل،۴ درصد کاهش يافته است.