آماده سازی پیست اسکی آلوارس برای جشنواره زمستانی سرعین

به گزارش خبرنگار مهر، محرم ارشد ظهر دوشنبه در بازدید از این پیست تصریح کرد: برفکوبی روزانه پیست در دستور کار قرار گرفته و به صورت مداوم با تجهیزات مناسب پیست برای استفاده ورزشکاران آماده می شود.

وی از تخصیص اعتبارات لازم برای انجام ورزش های زمستانی در طول جشنواره زمستانی سرعین در این پیست خبر داد و گفت: امسال برنامه های متنوعی در دستور کار ستاد برگزاری جشنواره قرار گرفته است.

معاون فرماندار سرعین به آمادگی آب های درمانی خبر داد و گفت: به منظور رفاه حال گردشگران و مسافران آب های درمانی آماده ارائه خدمت در سطح مطلوب به مراجعان هستند.

ارشد از تخفیف ۶۰ درصدی مراکز اقامتی در طول جشنواره زمستانی خبر داد و افزود: در نظر داریم در جشنواره امسال امکانات رفاهی با بهبود کمی و کیفی ارائه شود.

وی برگزاری جشنواره زمستانی را فرصتی برای معرفی ظرفیت های گردشگری زمستانی سرعین عنوان کرد و گفت: علاوه بر این قابلیت های سرمایه گذاری در این شهرستان به سرمایه گذاران معرفی خواهد شد.

به گفته معاون فرماندار سرعین تمامی دستگاه های متولی آمادگی لازم برای برگزاری این جشنواره را برای سومین سال پیاپی دارند و هماهنگی های لازم انجام شده است.